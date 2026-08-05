ANSES: cuándo cobran los DNI terminados en 6 y 7 en agosto

El calendario de pagos de ANSES para agosto establece fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del DNI, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas de asistencia.

ANSES ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a agosto para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales. Como ocurre cada mes, las fechas de acreditación se distribuyen según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) , con el objetivo de ordenar el cobro de millones de beneficiarios en todo el país.

Dentro de ese cronograma, quienes tienen DNI finalizados en 6 y 7 cuentan con jornadas específicas para percibir sus haberes. Sin embargo, el día de pago no es el mismo para todos , ya que depende del beneficio que reciba cada titular, por lo que resulta fundamental consultar la fecha correspondiente.

El esquema difundido por el organismo también incluye el calendario completo para el resto de las terminaciones de DNI y la actualización de los montos que regirá durante agosto para las distintas prestaciones que administra ANSES.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobrarán el 19 de agosto, si su DNI termina en 6 y el 20 de agosto cuando la terminación sea 7 . Estas fechas forman parte de la segunda mitad del calendario destinado a este grupo de beneficiarios.

En el caso de quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo , el cronograma establece un único día para ambas terminaciones. Los documentos finalizados en 6 y 7 tendrán acreditados sus haberes el 28 de agosto , antes del cierre del calendario mensual.

Las mismas fechas del 19 y 20 de agosto se aplican para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. Por otra parte, quienes perciben Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminados en 6 y 7 cobrarán el 14 de agosto, mientras que las Pensiones No Contributivas se abonarán el 13 de agosto y la prestación por Desempleo Plan 1 llegará el 27 de agosto.

Calendario completo de pagos de ANSES para agosto

El cronograma de agosto comienza el 10 de agosto con las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para DNI terminados en 0. A partir de allí, las fechas continúan de manera escalonada hasta el 24 de agosto, cuando cobran los documentos terminados en 9.

Para las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos se desarrollarán entre el 25 y el 31 de agosto. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 25, los finalizados en 2 y 3 el 26, los terminados en 4 y 5 el 27, los documentos 6 y 7 el 28 y los finalizados en 8 y 9 el 31 de agosto.

Además, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán percibirse entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para la primera quincena y entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre para la segunda. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, mientras que el cronograma del Desempleo Plan 1 se extenderá del 24 al 28 de agosto, según la terminación del documento.

Cuánto se cobra en agosto: montos y aumentos

Las prestaciones de ANSES correspondientes a agosto incorporan una actualización determinada por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento respecto del mes anterior.

La actualización alcanza a los haberes previsionales, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares y otras prestaciones administradas por el organismo nacional. El monto final que percibe cada beneficiario dependerá del programa al que pertenezca y de las condiciones particulares de cada caso.

Para conocer el importe exacto que se acreditará durante agosto, los titulares pueden consultar su recibo de haberes antes de la fecha de pago correspondiente. Esa información se encuentra disponible en la plataforma Mi ANSES y permite verificar tanto el monto actualizado como los conceptos incluidos en la liquidación.