El Gobierno ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre el femicidio de Rosmery Aramayo Torrez en Salta







La medida, oficializada a través de la Resolución 1106/2025 del Ministerio de Seguridad, busca dar con los restos de la mujer desaparecida en enero en Salvador Mazza. La causa está a cargo de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1106/2025 y se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció este viernes una recompensa de cinco millones de pesos a quienes aporten información útil para hallar los restos óseos o restos humanos de Rosmery Aramayo Torrez, desaparecida en enero de este año en la localidad salteña de Salvador Mazza.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1106/2025 y se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Tartagal, conducida por el fiscal Gonzalo Ariel Vega.

anexo_7468496_1 La medida se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas.

De acuerdo con la causa, el 17 de enero Aramayo Torrez salió de su domicilio junto a su pareja, José Eduardo Miranda, en una camioneta Ford Ranger. Horas más tarde, Miranda regresó solo y lavó el vehículo. La Fiscalía sostiene que en el trayecto por la Ruta Provincial 54, con la participación de José Alfredo Miranda —hijo de ambos—, la mujer fue asesinada.

La resolución detalla que quienes cuenten con información podrán comunicarse a la línea gratuita 134. El pago de la recompensa se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que se indique, preservando la identidad de la persona que aporte los datos.

La ministra Patricia Bullrich instruyó además a las fuerzas federales a difundir el afiche oficial de búsqueda en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.