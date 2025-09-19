El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial al Premio Mujeres Empresarias Bonaerenses 2025, en su décima edición, según la Resolución 694/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.
El gobierno de Axel Kicillof declaró de interés al Premio Mujeres Empresarias Bonaerenses 2025
La Resolución 694/2025 del Ministerio de Mujeres y Diversidad reconoce la décima edición del certamen organizado por la Federación Económica bonaerense y MEFEBA, cuya gala se realizará el 27 de noviembre.
-
El Gobierno ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre el femicidio de Rosmery Aramayo Torrez en Salta
-
Cambios en las prepagas: derogan una resolución y fijan nuevas pautas para contratos
El certamen, impulsado por la Federación Económica de la provincia (FEBA) y Mujeres Empresarias de la Federación Económica bonaerense (MEFEBA), tiene como objetivo reconocer y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres en el ámbito empresarial, comercial, turístico e industrial, poniendo en valor la innovación, la responsabilidad social empresaria y el arraigo comunitario.
Desde su creación, el premio convocó a más de tres mil finalistas de 122 municipios bonaerenses, y en esta edición la gala de premiación se llevará a cabo el 27 de noviembre, destacando a aquellas empresarias y emprendedoras que hayan reformulado sus proyectos, se hayan capacitado y articulado con nuevos actores.
La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, firmó la resolución que se dicta en el marco de la Ley 15.477 y el Decreto 2590/94, sin implicar compromiso de gasto para el Estado provincial.
- Temas
- Boletín Oficial
Dejá tu comentario