SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de septiembre 2025 - 08:15

El gobierno de Axel Kicillof declaró de interés al Premio Mujeres Empresarias Bonaerenses 2025

La Resolución 694/2025 del Ministerio de Mujeres y Diversidad reconoce la décima edición del certamen organizado por la Federación Económica bonaerense y MEFEBA, cuya gala se realizará el 27 de noviembre.

mujeres-empresarias-1.jpg
ISTOCK

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial al Premio Mujeres Empresarias Bonaerenses 2025, en su décima edición, según la Resolución 694/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

El certamen, impulsado por la Federación Económica de la provincia (FEBA) y Mujeres Empresarias de la Federación Económica bonaerense (MEFEBA), tiene como objetivo reconocer y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres en el ámbito empresarial, comercial, turístico e industrial, poniendo en valor la innovación, la responsabilidad social empresaria y el arraigo comunitario.

Informate más

Desde su creación, el premio convocó a más de tres mil finalistas de 122 municipios bonaerenses, y en esta edición la gala de premiación se llevará a cabo el 27 de noviembre, destacando a aquellas empresarias y emprendedoras que hayan reformulado sus proyectos, se hayan capacitado y articulado con nuevos actores.

La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, firmó la resolución que se dicta en el marco de la Ley 15.477 y el Decreto 2590/94, sin implicar compromiso de gasto para el Estado provincial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias