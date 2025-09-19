Cambios en las prepagas: la Superintendencia de Servicios de Salud derogó una resolución y fijó nuevas pautas para contratos







La Resolución 1725/2025 aprobó cláusulas mínimas para los planes de cobertura individual y estableció un modelo obligatorio de factura y estado de cuenta que garantice la trazabilidad de los aportes y contribuciones de la seguridad social.

Las entidades tendrán un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la resolución para adecuar sus contratos y sistemas de facturación. Depositphotos

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco regulatorio para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y usuarios, según la Resolución 1725/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma establece cláusulas mínimas contractuales, como las referidas a preexistencias, períodos de carencia, prescripción de medicamentos, ajustes de cuota, continuidad de cobertura en caso de fallecimiento del titular, condiciones de rescisión, incorporación del grupo familiar, equivalencia en las cartillas de prestadores y procedimientos de reclamo.

Además, dispone la implementación de un modelo uniforme de factura y estado de cuenta, denominado “Cuota Transparente”, que las prepagas deberán utilizar obligatoriamente para reflejar la imputación de los aportes, contribuciones, cotizaciones y subsidios de la seguridad social en beneficio directo de los afiliados.

Las entidades tendrán un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la resolución para adecuar sus contratos y sistemas de facturación. Una vez cumplido ese plazo, deberán presentar los contratos actualizados a través de un aplicativo que pondrá a disposición la Superintendencia en su sitio web.

La medida, firmada por el superintendente Claudio Adrián Stivelman, busca reforzar la transparencia y la trazabilidad de los recursos, en línea con la legislación vigente y con el derecho constitucional a la salud previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Las prepagas confirmaron los aumentos para octubre Las compañías de salud confirmaron los aumentos para el décimo mes del año, que estarán en torno a la inflación de agosto comunicada por el INDEC, que se ubicó en 1,9%. A continuación, los aumentos de las principales empresas: Swiss Medical: 1,90%

Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%

OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia)

Medifé: 1,90%

Galeno: 1,90% o 2,40% según el plan

Swiss Medical: 1,90%

Medicus: 1,92%

Avalian: 1,9%

Luis Pasteur: 1,9%

Omint: entre 1,9 y 2,3 (según plan)

Hospital Alemán: 1,90%