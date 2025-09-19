En medio del conflicto, el Ministerio de Salud renovó a su representante en el Consejo de Administración del Garrahan







A través de la Resolución 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria aceptó la renuncia de Roberto Agustín Dalmazzo y designó por dos años a César Orlando Avellaneda.

El Ministerio de Salud oficializó este viernes un cambio en el Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, al designar como nuevo representante de la cartera a César Orlando Avellaneda en reemplazo de Roberto Agustín Dalmazzo, según quedó establecido en la Resolución 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida se da en el marco del conflicto entre el Gobierno y el hospital por la sanción de la ley de emergencia pediátrica. El texto firmado por el ministro Mario Lugones establece que Avellaneda ejercerá el cargo por un período de dos años como integrante del órgano de conducción del centro de salud de referencia nacional.

El Gobierno renovó el Consejo Administrativo del Garrahan Dalmazzo había asumido en octubre de 2024, tras la salida de Patricia Edith Elmeaudy, y presentó su renuncia en el marco de cuestionamientos internos. Contador público y exdirector del hospital, su paso por el Consejo de Administración se extendió por menos de un año.

En tanto, Avellaneda se desempeñaba como asociado de enfermería del Garrahan y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución. Fue supervisor del área y participó en el desarrollo de una aplicación destinada a mejorar la adherencia a tratamientos en adolescentes con enfermedades complejas, proyecto que surgió de las becas de investigación que otorga el hospital.

En junio pasado, encabezó la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, donde destacó la calidad del equipo del hospital y alentó a los nuevos residentes a “replicar el conocimiento en otros servicios”.

La actual conformación del Consejo de Administración del Garrahan fue modificada en 2024, cuando el ministro Lugones redujo de cuatro a tres los representantes del Gobierno nacional, tras disponer la salida de los integrantes que habían aprobado el pago de un bono extraordinario de $500.000 al personal. Hasta entonces, el cuerpo estaba integrado por Soraya Anis El Kik, quien renunció en junio de este año, Dalmazzo y Jorge Menehem.