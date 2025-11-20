El importante mensaje de ANSES para todas sus prestaciones: sólo estos grupos van a cobrar el aguinaldo en diciembre 2025 + Seguir en









Conocé la nueva actualización de montos que llegará el próximo mes y los valores del Sueldo Anual Complementario (SAC).

ANSES confirmó qué titualres recibirán el aguinaldo en diciembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abonará en diciembre el Sueldo Anual Complementario (SAC), mayormente conocido como aguinaldo, a algunos de sus beneficiarios. Se trata de un monto que se otorga a mitad y a fines de año obligatoriamente para que puedan cubrir diversos gastos.

Al mismo tiempo, el próximo mes llegará una nueva actualización de haberes, ya que se agregará el porcentaje de inflación registrado en octubre. Esto se debe a que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que los haberes del organismo se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

jubilados anses.jpg Depositphotos Quiénes cobran el aguinaldo en ANSES El aguinaldo se deberá pagar antes del 18 de diciembre y los recibirán los jubilados y pensionados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) y los de las Pensiones No Contributivas. De esta forma, quedarán excluidos los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cómo se calcula el aguinaldo El SAC corresponde al 50% del haber más alto percibido durante el último semestre. En este caso, con la nueva actualización por llegar, la jubilación mínima alcanzará los $410.476,35, por lo que el aguinaldo equivaldrá a $205.373,18. Este monto estará incluido junto con los haberes de diciembre.

jubilados ANSES.jpg Aumento en las prestaciones de ANSES en diciembre 2025 En diciembre, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,3%. Asimismo, se otorgará el bono previsional de $70.000 a aquellos jubilados y pensionados que reciban haberes menores a la sumatoria entre la jubilación mínima y este extra. Por lo tanto, los cobros finales de estos beneficiarios serán los siguientes el próximo mes:

Jubilación mínima: $410.746,35 ( $340.746,35 del haber actualizado + $70.000)

Jubilación máxima: $2.293.124,50 .

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.597,08 ( $272.597 ,08 del haber actualizado + $70.000)

Pensión No Contributiva: $308.522,44 ($238.522,44 del haber actualizado + $70.000) A partir de dichos montos, estos serán los valores correspondientes al aguinaldo para estos titulares: Jubilación mínima: $205.373.18

Jubilación máxima: $1.146.562.25

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $171.298,54

Pensión No Contributiva: $154.261,22

