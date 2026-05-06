Asignación por Hijo con discapacidad de ANSES: monto final de mayo 2026 y quiénes lo reciben

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 3,38%, correspondiente al dato de la inflación de septiembre analizado por el INDEC.

ANSES activará su calendario de pagos el próximo lunes 11 de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció un aumento del 3,38% para mayo 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación por Hijo con discapacidad . La ayuda económica esta destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que todos los miembros accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

La Asignación por Hijo con Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal.

Con el fin de poder igualar las oportunidades, está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Trabajadoras en relación de dependencia

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Monotributistas

Trabajadoras de temporada y rurales

Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones

Requisitos de la madre, padre o titular a cargo

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Requisitos del hijo

No hay límite de edad .

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES.

Además, por medio de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, hay que probar que concurren a establecimientos educativos.

ANSES computadora

El trámite para solicitar el beneficio es muy sencillo y se puede realizar a través del canal de Atención Virtual del sitio web "Mi ANSES" o de manera presencial en una de las oficinas de la entidad con turno previo.

Ingresá a "Mi ANSES" y controlá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Completá el Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71) siguiendo las indicaciones que se encuentran en el apartado Documentación de la plataforma del organismo (https://www.anses.gob.ar/hijos/autorizacion-para-el-cobro-de-asignaciones-por-hijo-con-discapacidad).

Dentro de la documentación que ANSES solicitará, se encuentra:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente .

. Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71): en el rubro 1, completá los datos del titular; en el 2, los de la persona con discapacidad; y en el 3, los del representante, si corresponde. Se debe firmar en la oficina de ANSES.

En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario, tienen que incluir un certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).

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Monto de la Asignación por Hijo con discapacidad de ANSES en mayo

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,38%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la Asignación por Hijo con discapacidad será de$460.045 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($368.036), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo estará en $141.286, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.651 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.032.

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ANSES: cuándo cobro la Asignación por Hijo con discapacidad en mayo 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

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DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

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DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo