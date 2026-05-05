Cuánto aumentan las asignaciones familiares de ANSES en mayo 2026

El esquema de asistencia social se actualiza con subas vinculadas a la inflación y mantiene refuerzos alimentarios sin cambios.

Los nuevos valores impactan en AUH, SUAF y otros beneficios desde mayo, con cronograma ya confirmado.

ANSES aplicó en mayo un nuevo incremento en las asignaciones familiares , en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación. El aumento es del 3,4% y alcanza tanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), como a las asignaciones del sistema SUAF y la Asignación por Embarazo.

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El ajuste impacta directamente en millones de familias y modifica los montos que se acreditan este mes , aunque con diferencias: mientras las asignaciones suben, la Tarjeta Alimentar se mantiene sin actualización, lo que afecta el ingreso total.

Con el aumento confirmado, la Asignación Universal por Hijo alcanza un valor bruto de $141.286 por menor. Sin embargo, ANSES aplica la retención del 20%, por lo que el monto que se cobra mensualmente en cuenta es de alrededor de $113.000. En el caso de hijos con discapacidad , la asignación supera los $460.000 brutos, con un pago directo cercano a los $368.000 tras la retención.

Para el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF), que corresponde a trabajadores registrados y monotributistas, el monto para el primer rango de ingresos se ubica en torno a los $70.600 por hijo.

El aumento responde a la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor, lo que implica que los valores cambian todos los meses y no de forma trimestral, como ocurría anteriormente.

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Tarjeta Alimentar de la AUH: monto según cantidad de hijos

A diferencia de las asignaciones, la Tarjeta Alimentar no tuvo modificaciones en mayo. Los valores permanecen congelados desde 2024, lo que reduce el impacto del aumento en el ingreso total. Los montos vigentes son:

para familias con un hijo : $52.250

: $52.250 para dos hijos : $81.936

: $81.936 para tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se acredita automáticamente junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Al combinar ambos ingresos, una familia con un hijo puede superar los $165.000 mensuales, mientras que hogares con más hijos alcanzan cifras significativamente más altas.

tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024.

Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

El cronograma de pagos ya está confirmado y se organiza según la terminación del DNI, como es habitual. Para la AUH y las Asignaciones Familiares, el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

: 11 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 18 de mayo

: 18 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema de fechas, iniciando también el 11 de mayo y finalizando el 22 del mismo mes.

En el caso de otras asignaciones, como prenatal o pago único, los cobros se extienden en fechas específicas durante la segunda mitad del mes. El sistema mantiene el depósito automático en cuentas bancarias, lo que permite acceder al dinero mediante tarjeta de débito o transferencias.

Desde la implementación del nuevo sistema de movilidad, las asignaciones de ANSES se ajustan mensualmente según la inflación registrada dos meses antes. Esto genera aumentos más frecuentes, pero también más moderados.

En mayo de 2026, el incremento responde al dato de inflación de marzo, lo que explica el porcentaje aplicado. Este mecanismo busca evitar desfasajes prolongados, aunque también implica que los montos cambian constantemente y requieren seguimiento mensual.