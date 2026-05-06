Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan un 3,4% en mayo 2026: montos finales con bono incluído + Seguir en









Los haberes se volvieron a actualizar por movilidad y ANSES cofirmó las fechas del cronograma de pagos. Todo lo que tenés que saber sobre los valores y días de cobro.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $‬463.174,10 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a tener un nuevo incremento en mayo. El ajuste es del 3,4%, en línea con el dato de inflación de marzo informado por el INDEC, y se aplicará sobre todos los haberes del sistema previsional y de asignaciones familiares.

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Además, el organismo confirmó la continuidad del bono adicional de $70.000, para quienes perciben los ingresos más bajos. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado

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Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES Este mes las jubilaciones y pensiones van a tener un incremento del 3,4%, el cual se rige por la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y ajusta los haberes en función de la inflación. Para la actualización de este mes, se tomaron como referencia los datos de marzo.

A este aumento se suma el pago de un bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, lo que eleva el ingreso total por encima de los $463.000 en el caso de las jubilaciones más bajas.

Los valores confirmados quedan de la siguiente manera: Jubilación Mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)

pensión Universal para el adulto mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 + $70.000)

pensión para madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000) Por su parte, la jubilación máxima también se actualizó y pasó de $2.559.188,80 a $2.645.689,40. auh anses.webp Monto de las asignaciones familiares en mayo Las asignaciones familiares y universales también aumentarán un 3,4% en mayo. El valor total de la AUH es de $141.312,64 por hijo. Sin embargo, el monto real que se cobra cada mes es menor, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación anual de la Libreta. Por lo tanto, el ingreso mensual es de $113.050,11 por hijo. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total es más alto $460.133,10, con un pago directo de $368.035,28, tras aplicar la retención correspondiente. Otros valores actualizados incluyen: asignación familiar por hijo: $70.664,59

asignación por hijo con discapacidad: $230.076,37 Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026 La ANSES también confirmó el calendario de pagos para mayo de 2026. Como es habitual, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI, pero el cronograma va a tener una modificación debido al feriado del lunes 25. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 11 de mayo

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DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

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DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 11 de mayo

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DNI terminados en 3: 14 de mayo

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DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de mayo

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DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo Asignación por Maternidad Todas las terminaciones: 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones: 12 de mayo al 10 de junio Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

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DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: 11 de mayo al 10 de junio Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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