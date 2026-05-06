Potenciar Trabajo en mayo 2026: cómo tramitarlo y cuándo se cobra

El monto de la prestación alcanzó los $78.000 este mes y el beneficio se divide en dos modalidades: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

En mayo 2026 , el Ministerio de Capital Humano continuara con el pago del programa Potenciar Trabajo por una decisión judicial que obligó al Gobierno a suspender la baja de beneficiarios.

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El beneficio busca apoyar a titulares en situación de vulnerabilidad económica, aunque con especial foco en quienes tienen hijos a cargo y carecen de empleo formal.

La iniciativa se divide en dos modalidades: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social . Ambas contemplan el mismo monto, pero tienen diferencias clave en cuanto a los requisitos y obligaciones que los usuarios deben cumplir para poder acceder al cobro.

El ex programa Potenciar Trabajo fue dividido en dos líneas de asistencia diferenciadas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social . Ambas mantienen el mismo monto económico, pero están dirigidas a públicos distintos y con requisitos específicos.

Volver al Trabajo

La línea está pensada para personas con posibilidades reales de reincorporarse al mercado laboral formal. Su objetivo principal es promover la autonomía económica y reducir la dependencia de la asistencia estatal a través del desarrollo de competencias laborales y productivas.

Quienes acceden a este programa deben participar activamente en capacitaciones, prácticas formativas y registrarse en portales de empleo. Se busca que cada beneficiario logre una inserción en 24 meses.

El programa ofrece:

orientación y asistencia en la búsqueda de empleo

intermediación laboral

capacitaciones con certificación de competencias

prácticas en entornos laborales reales

promoción del empleo asalariado registrado y del trabajo independiente

fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas (individuales, familiares o asociativas)

Además, la percepción del beneficio es compatible con otras prestaciones sociales o situaciones laborales, como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, Monotributo Social o categoría A, trabajo en casas particulares o actividades rurales temporales, entre otras.

Acompañamiento Social

El programa está destinado a quienes enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, como adultos mayores sin cobertura, madres con múltiples hijos o personas con discapacidad.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables, promover su autonomía y acompañarlos en el desarrollo de capacidades personales y comunitarias. Es por eso que ofrece a sus beneficiarios:

talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos

capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos

asesoramiento para jubilarse

ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada

Jubilados IPS Imagen: Freepik

Quiénes pueden acceder al plan Potenciar Trabajo

La percepción del beneficio Volver al Trabajo es compatible con aquellas personas que:

Perciban la Asignación Universal por Hijo o Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reciban prestaciones de carácter alimentario.

Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A.

Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales.

Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las remuneraciones.

El programa Acompañamiento Social prioriza a:

Personas mayores de 50 años.

Madres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Madres solteras o jefas de hogar.

Personas con discapacidad o adultos mayores sin cobertura social.

Familias con ingresos informales o vulnerables.

Hogares con cuatro o más menores a cargo.

ANSES

Cuánto y cuándo cobro en mayo 2026

De acuerdo a lo contemplado por el Ministerio de Capital Humano tras la resolución judicial, el programa Volver al Trabajo contempla el pago de $78.000 mensuales.

Quienes deseen verificar si acceden al pago pueden hacerlo a través de la plataforma "Portal Empleo" o desde el siito web "mi ANSES", en la sección "Mis cobros", utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La medida fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay en el marco de una causa colectiva, donde se ordenó frenar la caducidad de los planes hasta que se resuelva el reclamo.

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Esto implica que el Estado debe garantizar el cobro a más de un millón de personas, incluso aquellas que habían estaban en proceso de ser reasignadas, y tendrá que desembolsar más de 72.000 millones de pesos para cubrir los haberes correspondientes al mes.

Desde el área conducida por Sandra Pettovello cuestionaron el fallo y, en un comunicado, advirtieron que impedirá avanzar con iniciativas consideradas prioritarias, como la entrega de vouchers de formación laboral y la implementación de la doble escolaridad en escuelas vulnerables.

"Esta decisión tiene graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión", indicaron desde el ministerio.

En mayo 2026, el haber se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias el martes 5, según lo informado por ANSES.