El pastor Jorge Ledesma ahora dijo que son u$s9.500, y no u$s100 mil, los del "milagro" en la caja de seguridad

El pastor Jorge Ledesma ahora dice que son 9.500 dólares, y no 100 mil, los del "milagro" en la caja de seguridad

“Pensó que era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, explicó al aire el hijo de Jorge Ledesma en Radio con Vos. El relato entre padre e hijo difiere por el detalle del monto, ya que Ledesma padre afirmó: “Tenía los ahorros en una caja de seguridad, teníamos $100 mil y sacamos $5 mil para la compra de dólares y la contadora me dijo, 'quedan $95 mil'".