El sistema de conducción automática de Tesla se expande en el mundo: ¿qué falta en la Argentina?

Conocé las actualizaciones que propone la empresa de Elon Musk en el ámbito del Full Self-Driving.

El avance de la conducción autónoma suma un nuevo capítulo en Europa, con la autorización del sistema Full Self-Driving (FSD) de Tesla . Países Bajos se convirtió en el primer país del bloque en permitir su uso en vehículos de la marca y en este marco, la aprobación europea abre una puerta clave para el despliegue regional.

El desarrollo del sistema demandó casi dos años de evaluaciones por parte de organismos regulatorios. Las autoridades exigieron pruebas concretas de seguridad antes de habilitar su uso. Tesla logró la validación bajo una condición central: la supervisión constante del conductor. El rol humano sigue presente en el esquema operativo.

El visto bueno en territorio neerlandés impacta en la estrategia global de la compañía . Tesla busca fortalecer su presencia en Europa frente al crecimiento de fabricantes asiáticos. La competencia con BYD gana peso en ese mercado en un escenario comercial que presiona por mayor adopción tecnológica .

El sistema FSD se ubica en una categoría intermedia dentro de la automatización. Tesla sostiene que su tecnología supera en seguridad a la conducción humana. Las autoridades europeas mantienen una clasificación más restrictiva y la diferencia regulatoria condiciona la expansión del sistema.

El desarrollo de la conducción autónoma forma parte de una agenda prioritaria en la industria automotriz. Los fabricantes destinan recursos a esta tecnología junto con la movilidad eléctrica. La postergación de restricciones a motores a combustión en Europa modifica el ritmo de inversión, de modo que modifica la planificación industrial según el marco normativo .

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La situación legal en el país

El marco legal argentino incorporó a los vehículos autónomos dentro de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La reforma de 2025 incluyó esta tecnología como alternativa habilitada para circular. La normativa local reconoce la conducción autónoma sin regulación específica.

La legislación vigente no establece reglas concretas para su implementación. El desarrollo depende de factores que exceden el marco legal. La evolución tecnológica y la infraestructura vial condicionan su aplicación. La falta de reglamentación limita su uso efectivo.

El sistema necesita condiciones adecuadas para operar en forma extendida. Las rutas y autopistas requieren adaptaciones para este tipo de conducción. Las zonas urbanas presentan restricciones adicionales por su complejidad en un entorno vial que define el alcance de la tecnología.

Las diferencias regulatorias con otros mercados resultan relevantes. Estados Unidos permite la autocertificación de fabricantes con controles posteriores. La implementación en Argentina queda sujeta a múltiples variables técnicas, ya que la industria automotriz local aún muestra un desarrollo acotado en este segmento. La infraestructura actual no acompaña una adopción masiva.

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Actualidad de Tesla

El sistema Full Self-Driving inició su recorrido en octubre de 2020 en fase Beta. Tesla habilitó su uso en una primera etapa para empleados y testers. La empresa extendió el acceso a usuarios a partir de 2023 bajo un esquema pago. El modelo comercial combina instalación y suscripción mensual.

El sistema atravesó cuestionamientos legales por su denominación. Diversos casos señalaron que no se trata de una conducción completamente autónoma. Algunos usuarios registraron accidentes, tras delegar el control total. La responsabilidad del conductor permanece vigente en todo momento.

Tesla mantuvo el sistema en fase de pruebas hasta abril de 2024 y la versión 12.3.3 marcó el paso a un formato supervisado. Esta condición permitió avanzar en la aprobación europea. El proceso de validación incluyó pruebas extensas en territorio europeo. Los ensayos superaron los 1,6 millones de kilómetros en distintos entornos. Más de 13.000 personas participaron en experiencias de conducción asistida obteniendo datos que respaldaron la evaluación de seguridad.

El mercado europeo ya cuenta con antecedentes en conducción autónoma, dado que Mercedes-Benz obtuvo autorización para sistemas de nivel 3 en Alemania. La habilitación se limita a tramos específicos y velocidades inferiores a 60 km/h. El avance de Tesla en Países Bajos marca un punto de inflexión para la tecnología.