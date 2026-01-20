Escribió mal un alias y transfirió más de $3 millones por error: la Policía rastreó al destinatario y logró recuperarlo

Una transferencia equivocada terminó en Chaco, pero una investigación por cibercrimen permitió devolver más de $3,4 millones a su dueña en Córdoba.

La Policía rastreó una transferencia errónea de más de $3,4 millones enviada desde Córdoba.

La Policía de Córdoba y del Chaco logró recuperar y devolver más de tres millones de pesos que una mujer transfirió por error tras tipear incorrectamente un alias bancario, en un operativo que combinó investigación digital, tareas de campo y una rápida intervención judicial para restituir el dinero a su legítima dueña.

El caso comenzó cuando una mujer de 44 años denunció haber realizado una transferencia electrónica equivocada a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) . La operación debía destinarse a una biblioteca cordobesa, pero un error de tipeo y selección del destinatario derivó en que $3.426.153,42 fueran acreditados en la cuenta de un hombre que reside en la ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco.

Ante la denuncia, intervino el Departamento Cibercrimen de la Policía de Córdoba , que inició una investigación para rastrear el destino del dinero. El monto, por su magnitud, aceleró la articulación con fuerzas de seguridad chaqueñas y con la Justicia para evitar que los fondos fueran utilizados.

Los investigadores desplegaron herramientas de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) para analizar bases de datos financieras, registros de alias y claves bancarias, además de información vinculada a billeteras virtuales, correos electrónicos y líneas telefónicas. A partir de ese cruce de datos, lograron identificar un domicilio legal asociado al receptor de la transferencia en Barranqueras.

Las tareas de campo incluyeron recorridas y consultas vecinales que permitieron confirmar la identidad del hombre identificado como G.N.M., quien fue localizado y entrevistado por personal especializado.

La intervención de Mercado Pago y la restitución

Durante el contacto con los efectivos, el receptor explicó de manera espontánea que desconocía la existencia de esa acreditación. Detalló que administraba varias cuentas vinculadas a la plataforma Mercado Pago, muchas de ellas bloqueadas por no haber completado procesos de validación de seguridad.

Un operador de la plataforma detectó entonces la transferencia de $3.426.153,42 en una de esas cuentas bloqueadas y dispuso un reembolso interno. El dinero fue transferido a una cuenta activa del titular, lo que permitió su devolución inmediata a la mujer damnificada.

En el proceso, el hombre recibió asistencia técnica para recuperar el acceso a sus cuentas mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.

YCLDIMTMDZBLVIGPS2MHCHHVCI

La orden judicial y un antecedente reciente

En la etapa final, el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del doctor Víctor Recio, ordenó la devolución inmediata del dinero y la incorporación de los comprobantes al expediente judicial. La restitución se concretó y la causa continúa abierta.

El caso reavivó el recuerdo de un episodio ocurrido en mayo del año pasado, cuando Verónica Acosta, una mujer de bajos recursos de San Luis, recibió por error una transferencia estatal de más de $510 millones. A diferencia de este hecho, la mujer utilizó gran parte del dinero y fue detenida junto a familiares. Aunque recuperó la libertad, la causa penal por estafa y retención indebida de fondos públicos sigue en trámite.