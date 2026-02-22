Exceso de velocidad extremo, la infracción que en CABA puede superar los $3 millones + Seguir en









Las autoridades remarcan que circular a esa velocidad reduce drásticamente la capacidad de reacción y amplía la distancia de frenado, lo que eleva el peligro de siniestros graves.

El exceso de velocidad en CABA puede derivar en multas millonarias

Cometer una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar un impacto económico significativo. Entre controles presenciales, radares y fotomultas, el sistema sancionatorio mantiene montos elevados que seguirán vigentes hasta la próxima actualización prevista para comienzos de marzo.

El valor de las multas se determina en base a la Unidad Fija (UF), que se ajusta semestralmente según el precio de la nafta premium. Desde septiembre, cada UF cuesta $798,51, cifra que continuará en vigor hasta el 2 de marzo de 2026.

La falta más cara en CABA La infracción más severa del esquema actual es el exceso de velocidad por encima de los 140 km/h. Esta conducta, considerada de altísimo riesgo, contempla una penalidad que va de 400 a 4.000 UF. Con el valor vigente, la sanción máxima puede alcanzar los $3.194.040.

Además del monto económico, esta falta implica una fuerte quita de puntos en el sistema de scoring e incluso puede derivar en la suspensión de la licencia.

Otras multas frecuentes El uso del celular al volante también figura entre las infracciones más habituales. La multa base es de $79.851, aunque puede ascender a $159.702 si el conductor es detectado enviando mensajes o escribiendo mientras maneja.

Estacionar en espacios prohibidos —como rampas para personas con movilidad reducida o paradas de transporte público— tiene una penalidad de $239.553. En tanto, circular sin cinturón de seguridad o con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica una multa de $79.851. La Ciudad mantiene el beneficio de pago voluntario, que permite reducir en un 50% el monto en faltas no catalogadas como graves y abonadas dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, en casos como el exceso de 140 km/h, el descuento generalmente no se aplica por la magnitud del riesgo. Con estos valores, respetar las normas no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también una forma de evitar sanciones que pueden superar los tres millones de pesos.