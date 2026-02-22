Un hombre fue detenido luego de ingresar a robar a una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde la Policía de la Ciudad descubrió un vivero con más de cien plantas de marihuana en el interior del inmueble.
Entró a robar plantas de marihuana y terminó detenido al descubrir que era un vivero clandestino
La Policía de la Ciudad arrestó a un hombre en Parque Chacabuco luego de que ingresara por los techos a una vivienda donde se encontraron más de 100 plantas de cannabis. Buscan al propietario del inmueble.
El hecho ocurrió días atrás, cerca de las 2.30, cuando efectivos policiales fueron desplazados tras un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos en el techo de una casa cuyo propietario no se encontraba en el lugar.
Al arribar, los agentes tomaron contacto con un vecino denunciante, quien facilitó el acceso a la propiedad para verificar la situación.
Hallazgo de un vivero clandestino de marihuana en Parque Chacabuco
Durante la inspección, los efectivos avanzaron hacia el fondo del terreno y, al subir a la terraza, encontraron un primer sector con 87 plantas de marihuana. En un cuarto contiguo, acondicionado como invernadero con iluminación artificial y lámparas de calor, se hallaron otras 22 plantas, lo que totalizó 109 ejemplares.
Las características del espacio indicaban un sistema de cultivo preparado para el crecimiento controlado de las plantas.
Detención del sospechoso
En la terraza, el personal policial interceptó al sospechoso, quien tenía una tijera en sus manos y admitió haber ingresado por los techos con la intención de sustraer varias plantas.
Tras consultar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del juez Darío Bonanno, se dispuso la detención del imputado y el secuestro de las plantas halladas.
Además, la Justicia ordenó realizar tareas investigativas para identificar al propietario del inmueble y determinar si el cultivo estaba vinculado a una actividad ilegal.
La causa quedó caratulada por infracción a la Ley de Drogas, mientras continúan las actuaciones para establecer responsabilidades.
