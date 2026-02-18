En CABA, la multa por ocultar la patente puede costar casi $800.000 + Seguir en









La actualización de la Unidad Fija elevó de manera significativa las penalidades por circular sin identificación visible. La medida busca reforzar la seguridad vial y desalentar maniobras para evadir controles.

Tapar la patente es una infracción severa en el país

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la falta de chapa patente o su colocación indebida se consolidó como una de las infracciones más severamente castigadas del Código de Tránsito. Desde febrero de 2026, la Unidad Fija (UF) se estableció en $798,51, lo que eleva la multa por circular sin identificación —o con la patente ilegible, tapada o adulterada— hasta los $798.510, equivalentes a 1.000 UF.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El monto refleja la política de endurecimiento impulsada por las autoridades porteñas, que apuntan a que el impacto económico funcione como un verdadero elemento disuasorio frente a conductas que comprometen el sistema de fiscalización y la seguridad en la vía pública.

A diferencia de otras faltas administrativas, como la omisión de documentación obligatoria, la ausencia física de la chapa patente habilita a los agentes de control no solo a labrar el acta correspondiente, sino también a disponer la retención preventiva del vehículo cuando la irregularidad resulte evidente.

Tecnología y controles reforzados en CABA El esquema sancionatorio se complementa con la implementación de lectores automáticos de patentes instalados en accesos y arterias estratégicas. Estos dispositivos permiten detectar en tiempo real vehículos con irregularidades y garantizan que todos los conductores estén sujetos a las mismas reglas.

patentes-argentinas El esquema sancionatorio se complementa con la implementación de lectores automáticos de patentes instalados en accesos y arterias estratégicas. Las autoridades remarcaron que prácticas como circular con la patente tapada, doblada o cubierta con elementos que impidan su lectura —habitualmente asociadas a la evasión de fotomultas o peajes— son consideradas agravantes. En estos casos, la penalidad puede alcanzar el tope máximo previsto por la normativa vigente.

Recomendaciones para evitar sanciones Para no incurrir en infracciones, se recomienda verificar que ambas chapas estén correctamente colocadas, sin marcos que obstaculicen su visibilidad, suciedad excesiva ni cintas adhesivas. En caso de robo o extravío, el titular debe gestionar de inmediato la patente provisoria ante el Registro Automotor y exhibirla conforme a los plazos establecidos. Si el permiso temporal vence o el vehículo circula sin identificación reglamentaria, se considerará fuera de norma y su conductor quedará expuesto a las multas más altas actualmente vigentes en la jurisdicción porteña.