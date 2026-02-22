Chilena monumental de ragnar Ache y candidatura al Puskás: el golazo que hizo vibrar a Colonia + Seguir en









El delantero del Köln marcó de tijera ante Hoffenheim y desató la locura en el estadio. “Mi cuerpo se movió solo”, confesó tras el empate 2-2.

Ragnar Ache convirtió el gol de su carrera

El fútbol alemán sumó una obra de arte a su colección. En el cruce entre 1. FC Köln y TSG 1899 Hoffenheim, por la Bundesliga, el delantero Ragnar Ache firmó un tanto que ya circula como candidato al Premio Puskás.

A los 15 minutos del primer tiempo, el joven Said El Mala envió un centro preciso al corazón del área. La pelota viajaba con potencia y se abría por efecto, pero Ache improvisó una chilena perfecta. Suspendido en el aire, impactó el balón de espaldas al arco y lo colocó junto al palo más lejano, dejando sin reacción al arquero Oliver Baumann.

Fue el 1-0 parcial y una postal inolvidable en Colonia Tras el encuentro —que finalizó 2-2— el goleador explicó la jugada con naturalidad: “No lo pensé demasiado. Es una acción que no se puede entrenar. Sentí que mi cuerpo se movía solo. Si entra, es increíble; si fallás, se ríe todo el estadio. Es un 50-50”, describió el atacante nacido en Fráncfort, de 27 años.

gol-alemania El entrenador Lukas Kwasniok no escatimó elogios y lo bautizó como el “Rey del Aire”. Incluso se animó a bromear sobre el premio al mejor gol del año: “La única duda es quién quedará segundo”.

Ache atraviesa un gran momento: suma cinco goles y cuatro asistencias en la temporada, y marcó cuatro tantos en los últimos seis partidos. De haber comenzado el campeonato como alternativa, pasó a consolidarse como titular indiscutido.

En una liga acostumbrada a la intensidad y la técnica, el delantero del Köln decidió volar. Y dejó un gol que promete recorrer el mundo.