El fútbol alemán sumó una obra de arte a su colección. En el cruce entre 1. FC Köln y TSG 1899 Hoffenheim, por la Bundesliga, el delantero Ragnar Ache firmó un tanto que ya circula como candidato al Premio Puskás.
Chilena monumental de ragnar Ache y candidatura al Puskás: el golazo que hizo vibrar a Colonia
El delantero del Köln marcó de tijera ante Hoffenheim y desató la locura en el estadio. “Mi cuerpo se movió solo”, confesó tras el empate 2-2.
-
De gira por Alemania, Quirno invitó a invertir en el país: "Todos están mirando proyectos en Argentina"
-
El gobierno recibirá a autoridades de la casa matriz de BASF
A los 15 minutos del primer tiempo, el joven Said El Mala envió un centro preciso al corazón del área. La pelota viajaba con potencia y se abría por efecto, pero Ache improvisó una chilena perfecta. Suspendido en el aire, impactó el balón de espaldas al arco y lo colocó junto al palo más lejano, dejando sin reacción al arquero Oliver Baumann.
Fue el 1-0 parcial y una postal inolvidable en Colonia
Tras el encuentro —que finalizó 2-2— el goleador explicó la jugada con naturalidad: “No lo pensé demasiado. Es una acción que no se puede entrenar. Sentí que mi cuerpo se movía solo. Si entra, es increíble; si fallás, se ríe todo el estadio. Es un 50-50”, describió el atacante nacido en Fráncfort, de 27 años.
El entrenador Lukas Kwasniok no escatimó elogios y lo bautizó como el “Rey del Aire”. Incluso se animó a bromear sobre el premio al mejor gol del año: “La única duda es quién quedará segundo”.
Ache atraviesa un gran momento: suma cinco goles y cuatro asistencias en la temporada, y marcó cuatro tantos en los últimos seis partidos. De haber comenzado el campeonato como alternativa, pasó a consolidarse como titular indiscutido.
En una liga acostumbrada a la intensidad y la técnica, el delantero del Köln decidió volar. Y dejó un gol que promete recorrer el mundo.
- Temas
- Alemania
- premio puskas
- Fútbol
Dejá tu comentario