Sin subtes, colectivos ni trenes, CABA liberará el estacionamiento medido por el paro de la CGT por la reforma laboral

El gobierno porteño pondrá en marcha un "esquema especial" ante la paralización de servicios del transporte. Los gremios presionan para frenar la reforma laboral.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aclaró cómo funcionará el esquema de estacionamiento en vía pública este jueves en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) por el debate de la reforma laboral en Diputados al que adhirieron gremios de transporte .

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, explicó en sus redes sociales los cambios que implementará la Ciudad. Según dijo, ante el paro se pondrá un marcha "un esquema especial".

"No se cobrará el estacionamiento medido" , dijo al referirse a los vehículos que circulan por la vía pública. Asimismo, el estacionamiento general "operará como día domingo".

Además en avenidas donde normalmente está prohibido estacionar de 7 a 21 h en días hábiles "mañana estará permitido" . Aunque aclaró que otras restricciones habituales continuarán vigentes: "En pasajes, Metrobus, calles de convivencia y junto a ciclovías sigue prohibido las 24 h".

La decisión del gobierno de Jorge Macri se encuadra en la medida de fuerza convocada por la CGT, a la cual se adhirieron gremios del transporte. Por caso, la Unión Tranviaria Automor (UTA) confirmó que se acoplará a la huelga.

Según explicó el sindicato a través de un comunicado, la medida de fuerza es convocada "en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral". De esta manera, mañana no habrá colectivos.

La medida de fuerza de UTA se suma al paro de los gremios de trenes. La Fraternidad, sindicato que reúne a los ferroviarios, anticipó que no prestará servicio. Ambos gremios fueron intimados por Nación para que no lleven a cabo las medidas de fuerza.

Mismo caso ocurrirá con los subtes, dado que los metrodelegados anunciaron que no brindarán servicio. La huelga incluirá también a los aeronáuticos, hecho que paralizará la salida de vuelos.

La falta de personal crítico en áreas clave -desde pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) hasta trabajadores de rampa y controladores representados por Asociación del Personal Aeronáutico y Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)- impedirá cualquier intento de despegue o aterrizaje por estrictas razones de seguridad operacional.