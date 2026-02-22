Las prepagas adelantan aumentos de hasta 3,2% en marzo

Las subas superan la inflación mensual e impactarán en copagos y otros ítems de la cobertura de salud privada.

La actualización llega en un marco donde la inflación mensual fue del 2,9% en enero y el ajuste interanual promedio de las cuotas supera el 28%.

Las principales empresas de medicina prepaga ya empezaron a notificar a sus afiliados que las cuotas de sus planes de salud registrarán ajustes de hasta 3,2% en marzo , según los valores que fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) . La suba es mayor al 2,9% de inflación que el INDEC midió en enero .

Los incrementos, que en varios casos superan la inflación de enero (2,9% según el INDEC ), responden al nuevo esquema de precios que empezaron a regir desde este mes e incluyen también, en algunos planes, actualizaciones en los copagos .

Las empresas justifican la actualización en el sostenido aumento de los costos operativos del sistema de salud , que incluye insumos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados. En términos interanuales, las cuotas de los planes privados acumulan un incremento promedio superior al 28% en el país.

Este nuevo ajuste se da en un contexto económico donde ya hay advertencias de distintos sectores sobre posibles tensiones en la cadena de pagos del sistema de salud : desde la Confederación Farmacéutica Argentina alertaron sobre riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y prepagas.

Cuánto aumentan las cuotas de las prepagas en marzo de 2026

Al menos siete importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a marzo de 2026. Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Omint, que aplicarán aumentos de 2,9%, en línea con la inflación.

En tanto, Avalian hará un ajuste más elevado que llegará a 3,20%. Mientras que los aranceles de Osde tendrán una suba de entre 2,4% y 2,9% en marzo, según el plan. En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la firma.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.