22 de febrero 2026 - 08:26

Las prepagas adelantan aumentos de hasta 3,2% en marzo

Las subas superan la inflación mensual e impactarán en copagos y otros ítems de la cobertura de salud privada.

La actualización llega en un marco donde la inflación mensual fue del 2,9% en enero y el ajuste interanual promedio de las cuotas supera el 28%. 

Los incrementos, que en varios casos superan la inflación de enero (2,9% según el INDEC), responden al nuevo esquema de precios que empezaron a regir desde este mes e incluyen también, en algunos planes, actualizaciones en los copagos.

Las prepagas ya dieron aviso de los aumentos que vienen en marzo.

Las empresas justifican la actualización en el sostenido aumento de los costos operativos del sistema de salud, que incluye insumos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados. En términos interanuales, las cuotas de los planes privados acumulan un incremento promedio superior al 28% en el país.

Este nuevo ajuste se da en un contexto económico donde ya hay advertencias de distintos sectores sobre posibles tensiones en la cadena de pagos del sistema de salud: desde la Confederación Farmacéutica Argentina alertaron sobre riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y prepagas.

Cuánto aumentan las cuotas de las prepagas en marzo de 2026

Al menos siete importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a marzo de 2026. Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Omint, que aplicarán aumentos de 2,9%, en línea con la inflación.

En tanto, Avalian hará un ajuste más elevado que llegará a 3,20%. Mientras que los aranceles de Osde tendrán una suba de entre 2,4% y 2,9% en marzo, según el plan. En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la firma.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

