CABA: AGIP publicó las nuevas boletas de patentes con vencimiento al 27 de febrero

La Ciudad recalculó las cuotas tras la actualización de valuaciones y estableció un tope de aumento equivalente al IPCBA 2025 (31,8%). La medida se toma luego de la marcha atrás luego de las quejas de los vecinos de la Ciudad.

AGIP habilitará desde el 1 de marzo un aplicativo para gestionar reintegros.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya se encuentran disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto de Patentes correspondientes a 2026. Tanto la cuota 1 como la opción de pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el próximo 27 de febrero, sin distinción por terminación de dominio ni modalidad.

La medida se adoptó luego de que el organismo recalculara, en un plazo de dos semanas, las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2 y 3, además del pago anual), con el objetivo de aplicar un tope a los incrementos derivados de la nueva valuación de ciertos modelos.

Según detalló AGIP, ningún vehículo registró un aumento superior al IPCBA 2025 (31,8%), límite fijado tras las inquietudes planteadas por contribuyentes.

Cómo consultar la boleta de las patentes La emisión es exclusivamente digital. Los contribuyentes pueden acceder a la boleta a través de distintas alternativas habilitadas en el sitio oficial:

Descarga directa en agip.gob.ar: Desde la página principal, ingresar en “Pagos – Consulta de boletas” (sin necesidad de clave), seleccionar “Patentes” y luego “Pagar – Boletas”. Con el número de dominio se puede visualizar y abonar el importe correspondiente.

Homebanking: Las boletas estarán disponibles en las plataformas bancarias desde el 20 de febrero.

Solicitud por mail: A través de InfoAGIP, completando el formulario online y seleccionando la opción “Solicitud de Boletas por Mail” dentro del impuesto Patentes.

Adhesión a Boleta Electrónica: Los titulares pueden ingresar al Portal del Contribuyente y adherirse al servicio para recibir mensualmente la boleta por correo electrónico. agip-impuestos.jpg La emisión es exclusivamente digital. Medios de pago y devolución de excedentes El impuesto puede abonarse mediante los medios habituales detallados en la web oficial de AGIP. También continúan vigentes los beneficios y descuentos previstos para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

En los casos en que los contribuyentes hayan pagado la cuota 1 o el total anual con la boleta original y, tras la aplicación del tope, resulte un saldo a favor, ese excedente será imputado a futuras cuotas. Si se trató de pago anual, podrá solicitarse la devolución. Para ello, AGIP habilitará desde el 1° de marzo un aplicativo específico en su sitio web, donde se detallará el procedimiento para gestionar el reintegro. Desde el organismo señalaron que la reliquidación busca dar respuesta a las inquietudes surgidas tras la actualización de valuaciones y destacaron la implementación de herramientas digitales para simplificar el trámite. Toda la información se encuentra disponible en el portal oficial de AGIP, dentro del apartado correspondiente a la reliquidación de Patentes 2026.