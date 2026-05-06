Fuerte cruce en por el triple femicidio: la defensa de Pequeño J pidió su excarcelación y la querella estalló

El abogado del acusado sostuvo su inocencia y adelantó que pedirá la liberación, mientras el representante de una de las víctimas lo acusó de decir “atrocidades” y aseguró que habrá perpetua.

El abogado defensor de Tony Janzen Valverde , alias “Pequeño J” , protagonizó este miércoles un tenso cruce en vivo con el representante legal de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela , en medio del debate por su situación judicial .

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El enfrentamiento se dio en C5N, donde Lucas Contreras Alderete y Diego Storto , abogado de la familia de Morena Verdi , discutieron sobre el futuro del imputado por los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verdi , ocurridos en septiembre del año pasado.

Todo se desató cuando el defensor anunció: “Vamos a pedir la excarcelación de Valverde” , lo que motivó la inmediata reacción de Storto, quien pidió salir al aire para confrontarlo.

Previo al cruce, Contreras Alderete explicó que mantuvo contacto con su defendido en el penal de Marcos Paz y justificó su decisión de no declarar: “La indicación fue exclusivamente mía, pero él quiere contar su verdad”.

Pequeño J llegó este lunes a la Argentina para afrontar el juicio.

El abogado insistió en la inocencia de su cliente: “Tony Valverde quiere hacerle saber a todos que él no cometió este crimen, es inocente”, y adelantó que solicitará su excarcelación para que enfrente el proceso en libertad.

También cuestionó las pruebas en su contra: “Las evidencias que lo incriminan provienen de declaraciones testimoniales de otros imputados. ¿No estarán desviando la investigación para obtener beneficios procesales?”.

Además, confirmó que el acusado reconoció conocer a las víctimas: “Solía frecuentarlas, aunque aseguró que mantenía una relación correcta con ellas” y expresó que “lamenta profundamente la pérdida de las chicas”.

En cuanto a los próximos pasos, señaló que la declaración indagatoria podría estar lista la semana próxima y sostuvo que “no existe peligro de fuga” que justifique la prisión preventiva.

La querella apuntó con dureza y anticipó una condena

Del otro lado, Diego Storto reaccionó con dureza al planteo de la defensa: “Jamás he escuchado una atrocidad semejante”, lanzó al aire.

El abogado de la familia de Morena Verdi aseguró que la presencia del acusado en la escena está probada: “Está acreditado por testigos que su cliente estuvo en el lugar, y ninguno solicitó beneficios procesales”.

Además, cuestionó el planteo de la defensa y su lectura del expediente: “¿Usted leyó la causa?”, le recriminó, y sostuvo que el imputado debe ser juzgado por todos los delitos cometidos en el país.

La discusión escaló cuando Storto afirmó que el acusado “va a terminar condenado a perpetua”, mientras que Contreras Alderete respondió: “Si mi defendido recibe perpetua, al menos nos quedaremos tranquilos de haber agotado todos los recursos disponibles”.