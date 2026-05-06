Condenaron a prisión perpetua al exfutbolista Enzo Chamorro por el femicidio de Malena Soto

La joven de 25 años fue asesinada en enero en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge. El tribunal consideró probado el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A más de un año del femicidio de Malena Soto , el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Enzo Daniel Chamorro , expareja de la víctima y exfutbolista.

La joven, de 25 años , fue asesinada el 20 de enero de 2025 en un hotel alojamiento ubicado en Ingeniero Budge . Chamorro llegó al debate oral detenido con prisión preventiva y recibió la pena máxima solicitada por la fiscalía y la querella.

El tribunal lo declaró autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género . Durante los alegatos, la defensa había pedido la absolución del acusado.

El crimen ocurrió en el hotel alojamiento Satélite , ubicado sobre la calle Cosquín al 1800 , en Ingeniero Budge. Según la reconstrucción del caso, Malena Soto y Enzo Chamorro ingresaron al lugar cerca de las 14.30 y ocuparon una habitación.

Horas más tarde, el hombre salió solo del cuarto y se dirigió a la recepción. Allí pidió retirarse con el argumento de que debía buscar algo en su vehículo, pero ante la negativa de la empleada del establecimiento escapó por un portón lateral.

Cuando el personal del hotel revisó la habitación, encontró a la joven sin vida en el baño, con una herida cortante en el cuello. Luego intervino la Policía Bonaerense, que tomó declaración a la encargada del lugar y reconstruyó los movimientos previos y posteriores al crimen.

Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron incorporadas a la investigación y permitieron seguir parte de la secuencia. Además, en la habitación fue hallada una tarjeta SUBE perteneciente al acusado, un elemento que resultó clave para identificarlo. Chamorro fue detenido poco después en la zona de Lomas de Zamora, cerca del estadio del club Los Andes.

Tras conocerse el fallo, la abogada de la familia de la víctima, Guillermina Payero, sostuvo que la condena significó un paso clave para evitar la impunidad. “Hoy finalmente hubo justicia por Malena Soto”, afirmó la letrada en diálogo con Infobae. Y agregó: “Obviamente, ninguna condena devuelve a Malena ni calma el dolor enorme que atraviesa su familia desde el primer día. Pero sí era fundamental que este hecho no quedara impune y que la Justicia reconociera la gravedad de lo que pasó”.

Payero también remarcó que el debate oral fue especialmente doloroso para el entorno de la joven porque se reconstruyeron no solo las circunstancias del crimen, sino también la vida de Malena, sus vínculos y sus proyectos.

“Los femicidios no pueden seguir pasando. No podemos naturalizar la violencia ni llegar siempre tarde. Detrás de cada expediente hay una mujer que tenía una vida, una familia, proyectos y personas que la amaban. Malena tendría que estar viva”, expresó.

La representante de la familia sostuvo además que el caso debe servir para reforzar la prevención y la exigencia de respuestas frente a la violencia de género. “Hoy termina una etapa judicial muy importante. Y aunque el dolor sigue, también queda la tranquilidad de que hubo una condena y de que Malena no fue olvidada”, cerró.