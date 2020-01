El padre de Pablo Ventura dijo que los rugbiers acusaron a su hijo "como una joda"

El undécimo detenido por la muerte de Fernando Báez, Pablo Ventura, había sido liberado esta noche luego que la fiscal ya que su defensa presentó pruebas, algunas de las cuales aún se analizan, de que Ventura estaba en Zárate, de donde es oriundo, y no en Villa Gesell.

"No voy a hablar, no voy decir nada, no me siento bien", fueron las únicas declaraciones que realizó el joven al salir de la dependencia policial, acompañado por su padre, José María Ventura, mientras una decena de vecinos aplaudía el paso del joven.

Pablo Ventura liberación

El padre aseguró que su hijo estaba "muy mal" y "hecho mierda" tras cuatro días preso, y relató cómo fue el reencuentro con él dentro de la unidad: "Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos".

Informó además que, por indicación de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, Verónica Zamboni, quien lleva adelante la causa, permanecerán hospedados en un hotel de Gesell, a la espera del arribo a la ciudad del abogado defensor, Jorge Santoro.

Sinceramente no creo que ellos supieran que había muerto Fernando, por eso tiraron 'Pablo Ventura', como una broma. Lo han dicho como una joda más"

José María Ventura se refirió al sufrimiento que sintió a raíz de la detención del joven. "Como papá viví estos días totalmente destrozado. He llorado tanto y he estado tan mal que me di cuenta de que tengo que estar totalmente frío hasta que lo liberen", aseguró.

Finalmente, dijo sentirse "confiadísimo" de que la decisión de la Justicia iba a ser la de liberarlo, ya que, reiteró, su hijo "nunca estuvo en Villa Gesell"

La fiscalía había buscado probar la presencia de Ventura en Villa Gesell a través de la filmación de un auto que partió de una zona cercana a la vivienda donde se hospedaba el grupo de rugbiers, pero las grabaciones de cámaras de peajes no lograron confirmar que se trataba el auto de la familia Ventura.

Ventura zarate Enlace Crítico

En las mismas aparece un vehículo que coincide con el modelo que maneja el padre del remero, José María, pero en ningún momento pudo confirmarse que el vehículo haya pasado por los peajes que conectan la ciudad costera con Zárate.

También se comprobó que en el contrato de alquiler de la casa donde detuvieron a los diez deportistas figuraban los nombres de todos ellos menos el de Ventura.

Otra prueba determinante fue el video con el que la familia de Ventura aseguró que el joven había cenado con ellos en Zárate la noche previa al asesinato de Fernando.

El joven había sido detenido en Zárate en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el sábado último frente al boliche Le Brique, imputado como "partícipe necesario" en el asesinato.