Gemínidas, la lluvia de estrellas que ilumina el cielo de diciembre: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico + Seguir en









El fenómeno alcanza su pico entre el 13 y el 14 de diciembre y puede ofrecer hasta 120 meteoros por hora. Su origen es un extraño asteroide con rasgos de cometa.

Las Gemínidas alcanzan su pico entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre.

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanza su máximo esplendor entre la noche del 13 y el 14 de diciembre y volverá a convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año. El espectáculo podrá ofrecer hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales y se caracteriza por destellos intensos, veloces y de múltiples colores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Considerada por astrónomos y aficionados como la lluvia más confiable y vistosa del calendario anual, las Gemínidas se destacan no solo por su frecuencia, sino también por la intensidad de sus meteoros. Aunque la contaminación lumínica y el clima pueden afectar la observación, este año se esperan condiciones favorables, con una luna menguante iluminada solo en un 25% durante el pico de actividad.

Qué hace únicas a las Gemínidas A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que se originan en restos de cometas, las Gemínidas provienen del asteroide 3200 Faetón. Cuando la Tierra atraviesa la estela de escombros que deja este objeto, las partículas ingresan a la atmósfera y se desintegran, generando las estrellas fugaces.

f.elconfidencial.com_original_c97_b82_e02_c97b82e0266eaaf370a1eee752c96be2 La lluvia de meteoros se origina en los restos del asteroide 3200 Faetón, un objeto de comportamiento inusual. La particularidad es que estos fragmentos son más grandes, densos y rocosos que los de origen cometario. “Este material es más grande en promedio, sobrevive más tiempo en nuestra atmósfera y tiende a producir meteoros más brillantes”, explica Rubert Lunsford, editor de la revista de la American Meteor Society. Además, los restos contienen una alta proporción de metales que generan colores intensos al quemarse: naranjas, amarillos, verdes y azules surcan el cielo durante el evento.

El misterio del asteroide 3200 Faetón Faetón 3200 es uno de los objetos más intrigantes del sistema solar. Aunque la mayoría de los científicos lo clasifican como asteroide, presenta comportamientos típicos de un cometa. “Faetón es un asteroide de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que pasa muy cerca del Sol, a menos de la mitad de la distancia de Mercurio”, señala Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona.

Al acercarse al Sol, Faetón se ilumina y desarrolla una tenue cola, algo inesperado en un cuerpo rocoso. Un estudio de 2023 reveló que esta cola está compuesta por gas sodio, y no por polvo helado como ocurre en los cometas. Sin embargo, esa emisión no explica completamente la enorme cantidad de escombros que generan las Gemínidas. geminidas-es-la-mejor-exhibicion-de-meteoros-de-URI7FLPWWJGAPOAJIKWXATXCDE Zhang plantea que el asteroide pudo haber liberado gases con mayor intensidad en el pasado o que la radiación térmica lo haya hecho girar hasta fragmentarse parcialmente. Sea cual sea su origen, Faetón es el responsable directo de uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno. Cómo observar la lluvia de meteoros Durante el pico, entre el 13 y el 15 de diciembre, las Gemínidas serán visibles también en el hemisferio sur, aunque con menor intensidad y principalmente durante la mitad de la noche. El mejor momento para observarlas es desde el anochecer, cuando la constelación de Géminis comienza a elevarse. Los especialistas recomiendan buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales, abrigarse bien y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 o 30 minutos. Sin telescopios ni equipos especiales, solo queda mirar el cielo y dejarse sorprender por uno de los fenómenos astronómicos más deslumbrantes del año.