Alemania frustró un atentado terrorista contra un mercado navideño y detuvo a cinco sospechosos

La Fiscalía de Múnich confirmó la detención de cinco hombres acusados de planear un ataque con vehículo en Baja Baviera. El principal sospechoso habría instigado el atentado desde una mezquita local.

Las autoridades de Alemania lograron frustrar un presunto plan para atacar un mercado navideño en la región de Dingolfing-Landau, en Baja Baviera, en una investigación marcada por una fuerte sospecha de motivación islamista. El operativo derivó en la detención de cinco personas y evitó un atentado que buscaba causar víctimas masivas.

Según informó la Fiscalía General de Múnich, los arrestos se concretaron el viernes pasado e involucraron a un ciudadano egipcio de 56 años, señalado como el principal instigador, tres ciudadanos marroquíes de 30, 28 y 22 años, y un ciudadano sirio de 37 años.

De acuerdo con la acusación, el egipcio habría promovido el ataque desde una mezquita local, alentando a perpetrar un atropello masivo con un vehículo.

Frustaron un atentado en Alemania: la investigación La investigación sostiene que los tres marroquíes estaban preparados para ejecutar el plan, mientras que el sirio cumplía un rol de apoyo logístico. El caso fue tipificado como intento de asesinato, conforme al derecho penal alemán, por la gravedad y la intencionalidad del ataque proyectado.

Tras las detenciones, los cinco sospechosos fueron presentados ante un magistrado el sábado. A cuatro de ellos se les dictó prisión preventiva, mientras continúa el análisis judicial del expediente. Las autoridades aclararon que, pese a versiones iniciales, ningún servicio de inteligencia extranjero participó del operativo.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, destacó la rápida reacción y eficacia de las fuerzas de seguridad y valoró la cooperación interinstitucional que permitió neutralizar la amenaza. En paralelo, el Ministerio del Interior bávaro informó que no se reforzarán por ahora las medidas de seguridad más allá de las ya vigentes, aunque el nivel de riesgo se mantiene “abstractamente alto”, con presencia policial reforzada y controles en los mercadillos navideños.

