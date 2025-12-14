El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque contra la comunidad judía en Sidney y expresó su apoyo a Israel

El Gobierno argentino repudió el ataque contra la comunidad judía en Sídney, expresó sus condolencias a las víctimas y reafirmó su compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

En línea con el comunicado de Cancillería, la Oficina del Presidente condenó este domingo de manera enérgica el ataque perpetrado contra la comunidad judía en la ciudad de Sídney, Australia , que dejó un saldo de víctimas fatales y numerosos heridos.

Según el texto, el atentado estuvo dirigido contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá , y fue calificado como un acto de violencia que “demuestra el desprecio por la vida” y el accionar de grupos intolerantes que buscan imponer un sistema teocrático y restringir las libertades fundamentales, incluida la libertad de culto.

En el comunicado, el Gobierno también hizo referencia a advertencias previas formuladas por el primer ministro de Israel a las autoridades australianas. De acuerdo con lo señalado, en agosto el jefe de gobierno israelí alertó por escrito que un eventual reconocimiento del Estado de Palestina podría ser interpretado como un incentivo para nuevos ataques antisemitas, tras la masacre del 7 de octubre de 2023.

Australia reconoció al Estado palestino en septiembre de este año y, según indicó la Oficina del Presidente, apenas tres meses después se produjo el ataque contra la comunidad judía en Sídney. El texto vincula ese contexto internacional con el recrudecimiento de la violencia antisemita.

El presidente Javier G. Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso del Gobierno argentino con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo.

“El compromiso es especialmente firme en la Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamista y de su visceral antisemitismo”, señaló el comunicado, en alusión a los atentados sufridos en el pasado en territorio nacional.

La declaración concluye con un llamado a reforzar la cooperación internacional para erradicar la violencia y el terrorismo, y ratifica la posición del Gobierno argentino en defensa de la libertad religiosa y de las comunidades amenazadas por el extremismo.

G8JvxTaW4AIPvla

Esto se sumó al comentario del Presidente a través de redes sociales, en donde afirmó: " “Horror. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió este domingo por la mañana en su cuenta de X. “Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ¡ÁNIMO!”, añadió el jefe de Estado.

Brutal tiroteo en Australia: al menos 12 muertos y varios heridos tras un ataque en una celebración judía

Al menos 12 personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido este domingo durante una celebración judía de Janucá en Bondi Beach, uno de los balnearios más concurridos de Sidney, donde la Policía abatió a uno de los agresores y detuvo al segundo tras una extensa respuesta de emergencia.

El tiroteo se produjo en el extremo norte de Bondi Beach mientras se desarrollaba una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá. Según confirmaron las fuerzas de seguridad a la cadena, el ataque fue perpetrado por al menos dos hombres. Uno de ellos murió durante el operativo policial y el otro fue arrestado, aunque posteriormente la Policía informó que se encuentra en estado crítico.