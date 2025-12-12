Elecciones en Chile: Ciudad abrirá una escuela en Retiro para el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El Gobierno porteño habilitará 12 mesas entre las 8 y las 12 del mediodía. La segunda vuelta se definirá entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El Gobierno porteño habilitará una escuela en el barrio de Retiro para que la comunidad chilena residente en la Ciudad de Buenos Aires pueda votar el próximo domingo para elegir a su próximo presidente, en la segunda vuelta que disputarán Jeannette Jara y José Antonio Kast .

El próximo domingo se realizará el balotaje presidencial en Chile entre los candidatos Jara y Kast. Ese día abrirá la Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en Retiro, para que los chilenos puedan votar entre las 8 y las 12.

Según informó el Ministerio de Justicia de CABA , habrá 12 mesas habilitadas y también se desplegará un operativo de apoyo que incluye la apertura del edificio, la limpieza, el mantenimiento y ordenamiento en los accesos y seguridad en el exterior del establecimiento.

En la primera vuelta electoral de Chile, el 16 de noviembre, votaron en la Ciudad 2.263 personas, sobre un total de 5.000 habilitadas (una participación del 45%). En toda la Argentina hay 19 mil electores, distribuidos en 50 mesas.

“Nuestro objetivo es que la jornada se desarrolle con seguridad, accesibilidad y buena coordinación, respetando íntegramente la autonomía del proceso electoral chileno y acompañando a una comunidad que es parte de la vida cotidiana de la Ciudad”, sostuvo Javier Tejerizo, director general Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio de Justicia porteño.

La asistencia que brinda la Ciudad se realiza a pedido del país convocante y sin intervención en la organización, administración o supervisión del proceso electoral, responsabilidad exclusiva de las autoridades electorales chilenas.

Quién es Jeannette Jara, la comunista que encabeza la coalición oficialista

Militante comunista desde la adolescencia, exdirigente estudiantil, abogada y administradora pública de 51 años, Jara era casi una desconocida hasta que en marzo de 2022 entró a formar parte del Gobierno de Gabriel Boric como ministra de Trabajo.

Durante su gestión, se aprobaron algunas de las leyes más emblemáticas de esta administración, como la reducción de la jornada laboral y la reforma de las pensiones, le granjearon gran popularidad. Estas medidas fueron fundamentales para que pudiera imponerse en las primarias abiertas a la ciudadanía del progresismo, al superar a la candidata de la socialdemocracia, la también exministra Carolina Tohá.

La abogada integra el Partido Comunista y para estos comicios enfrentó dos desafíos importantes: la baja popularidad del presidente Gabriel Boric, que no puede buscar la reelección, y las resistencias históricas hacia su partido.

Kast y Jara

Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio. También puso el foco en la seguridad, comprometiéndose a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles.

Considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas, no era la primera opción de la dirección del partido, con la que públicamente ha mantenido diferencias, como cuando admitió que en Cuba hay presos políticos y el presidente de la formación, Lautaro Carmona, la contradijo públicamente.

Durante su campaña, anunció que, de llegar a la Presidencia, "suspenderá o renunciará" al partido como señal de que representa a "una coalición mucho más amplia" y tratar de convencer a los sectores de centro que ven su militancia como un impedimento para ganar.

José Antonio Kast busca por tercera vez la presidencia con el foco puesto en la seguridad

Con una campaña casi monotemática, centrada en el combate a la delincuencia y en la migración irregular, el exdiputado ultraderechista José Antonio Kast buscará la presidencia por tercera vez.

"No hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar nuestro país", dijo en su cierre de campaña esta semana Kast, abogado ultracatólico, de 59 años y padre de nueve hijos.

A diferencia de sus otros dos intentos por llegar a la Presidencia (2017 y 2021), en esta campaña Kast evitó a toda costa hablar en público de sus convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, como el aborto, el matrimonio igualitario o la pastilla del día después, así como de su defensa de la dictadura militar (1973-1990).

En el último tiempo, evitó hablar de estos temas y al ser consultado particularmente explicó que tiene "las mismas convicciones" pero reconoció que "los chilenos hoy en día tienen otras urgencias".

Kast, que hace cuatro años aseguró que si Pinochet estuviera vivo votaría por él. "Aprendió de su campaña anterior y esta vez tiene una estrategia muy clara, con un programa muy reducido, centrado en la seguridad ciudadana", explicó en diálogo con la agencia EFE Cristóbal Rovira, académico de la Pontificia Universidad Católica.

Su gran promesa es formar un "gobierno de emergencia" con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la "peor crisis de las últimas décadas" en la que está sumida Chile. Cuenta con el apoyo para el balotaje con los derechistas Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

“Nosotros cumplimos nuestra palabra: el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura en la segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara”, dijo Kast una vez que reconoció su derrota.

Matthei se pronunció en el mismo sentido y expresó: “Por favor, apoyen en segunda vuelta al candidato Kast, básicamente porque es súper importante que no continúe este gobierno en el poder".