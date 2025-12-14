Paro de controladores aéreos: ATEPSA anunció un cronograma que afectará vuelos nacionales e internacionales en las fiestas + Seguir en









El gremio profundizó las medidas de fuerza tras fracasar las negociaciones con EANA y difundió fechas y horarios de acciones que impactarán en los vuelos de aeropuertos de todo el país.

Los controladores anunciaron nuevas medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con EANA. Mariano Fuchila

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales en las próximas semanas, luego de no alcanzar un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Las medidas, que incluyen restricciones en despegues y planes de vuelo, coincidirán con el período de mayor movimiento aéreo del año.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) resolvió profundizar el plan de lucha iniciado en noviembre, tras denunciar el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos. Según el sindicato, las interrupciones previas en la aviación de carga no lograron abrir instancias efectivas de negociación, por lo que decidieron avanzar con nuevas medidas de fuerza.

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos ATEPSA profundiza el plan de lucha iniciado en noviembre por reclamos salariales y operativos. Mariano Fuchila Reclamos salariales y operativos que impulsan las medidas de fuerza Desde ATEPSA cuestionaron con dureza la postura de la empresa estatal. “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, expresó el gremio en un comunicado.

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria. El sindicato también advirtió sobre el deterioro salarial en un contexto de crecimiento de las operaciones aéreas.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchos trabajadores deben tener más de una actividad para llegar a fin de mes.

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos Las medidas impactarán en despegues de servicios nacionales e internacionales en distintos aeropuertos del país. Mariano Fuchila Qué dice EANA y cuándo será la audiencia en la Secretaría de Trabajo Desde EANA, en tanto, ratificaron su voluntad de continuar el diálogo y atribuyeron la escalada del conflicto a una postura intransigente del gremio. Además, informaron que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de intentar destrabar la situación y evitar mayores perjuicios a los pasajeros. No obstante, ATEPSA confirmó el cronograma de paros ya comunicado, pese a que una audiencia virtual realizada días atrás no logró acercar posiciones. ATEPSA PARO CONTROLADORES AEREOS Fechas y horarios del cronograma de paros de controladores aéreos El cronograma de paros quedaría conformado de la siguiente manera: Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país

vuelos internacionales en todo el país Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos El gremio aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento. El conflicto se da en la antesala de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor demanda de vuelos, lo que podría generar complicaciones operativas y demoras para pasajeros y aerolíneas.

