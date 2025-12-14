Murió Eva Giberti, referente de la psicología y los derechos humanos en la Argentina + Seguir en









La psicóloga y pionera de los estudios de género falleció a los 96 años. Su legado atraviesa la academia, las políticas públicas y la defensa de mujeres, niños y adolescentes.

Eva Giberti murió a los 96 años y dejó un legado central en la psicología, los estudios de género y la defensa de los derechos humanos en Argentina.

Eva Giberti murió este domingo a los 96 años y dejó una huella profunda en la psicología, los estudios de género y la defensa de los derechos humanos en Argentina. Psicóloga, psicoanalista y asistente social, su trayectoria transformó políticas públicas, instituciones académicas y debates sociales durante más de seis décadas.

La familia de Giberti informó su fallecimiento y comunicó que el velatorio se realizará este domingo, de 14 a 20hs, en avenida Córdoba 3677, en la Ciudad de Buenos Aires. Su muerte marca el cierre de una vida dedicada a la docencia, la investigación y la intervención social, con impacto directo en leyes, programas y prácticas que aún hoy continúan vigentes.

Una trayectoria que cambió miradas y políticas Eva Giberti fue una figura central de la psicología argentina y una de las voces pioneras en los estudios de género. Reconocida por haber fundado la primera Escuela para Padres del país, impulsó una nueva forma de pensar la crianza, la infancia y los vínculos familiares. Esa iniciativa, creada en 1957, se integró en 1962 a la Facultad de Medicina de la UBA y se expandió a hospitales y provincias, hasta ser clausurada en 1973 por persecución política.

Eva Giberti Su trabajo académico se extendió por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, donde dictó cátedras de Psicología Evolutiva, Violencia Familiar y Psicología Forense. Además, fue relatora y expositora en congresos nacionales e internacionales, abordando temáticas vinculadas a la niñez, la mujer y la prevención psicológica.

Reconocimientos y formación de nuevas generaciones A lo largo de los años, Giberti recibió múltiples distinciones por la magnitud de su aporte. Fue Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario en 2006 y por la Universidad Autónoma de Entre Ríos en 2010. En 2016, obtuvo el Premio Konex de Platino en Estudios de Género y, un año después, fundó la carrera de Psicología en la Universidad ISalud.

Nacida en Buenos Aires el 21 de mayo de 1929, dedicó su vida a formar profesionales y a llevar el conocimiento académico al terreno de las políticas públicas, con una mirada comprometida con los derechos humanos. Derechos humanos, violencia y adopción El compromiso social de Eva Giberti se reflejó en su trabajo en organismos clave. Integró el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires desde su creación hasta 2006 y fue consultora de UNICEF Argentina entre 1993 y 1999. También actuó como perito para Abuelas de Plaza de Mayo en causas contra represores, evaluando el daño psíquico en niños nacidos en centros clandestinos de detención. Eva Giberti 1 En materia de adopción, coordinó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires y fue asesora a nivel nacional. En 2006 creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias y en 2009 impulsó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Una voz que sigue presente Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires desde 2003, Eva Giberti fue una figura clave en la discusión sobre violencia de género, trata de personas y derechos de la infancia. Su obra y su pensamiento continúan influyendo en la psicología, la bioética y los estudios de género en Argentina y América Latina.