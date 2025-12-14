Horror en Jujuy: asesinaron a puñaladas a un chico de 15 años a la salida de una fiesta de egresados + Seguir en









Por el caso, ya hay dos adolescentes detenidos y la investigación quedará en manos del Juzgado de Menores de la provincia.

Brutal ataque a dos chicos en Jujuy a la salida de una fiesta de egresados.

Un joven de 15 años fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy por una patota que lo apuñaló. Por el hecho, hay dos adolescentes detenidos.

La víctima fue identificada como Juan Vanega mientras que los nombres de los agresores no fueron revelados. Se trata de un hombre y una mujer, de 15 y 16 años. Ambos permanecen detenidos y serán investigados y eventualmente imputados por el Juzgado de Menores de la provincia. Los jóvenes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

Vanega recibió varias puñaladas -una de ellas fue fatal- y el ataque quedó registrado por uno de los testigos que grabó la secuencia con su celular. El hecho ocurrió en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó conmoción en la capital provincial. En detalle, fue en la intersección de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, alrededor de la 1:30 de este domingo.

Brutal asesinato en Jujuy: cómo fue el hecho Vanega había ido con un amigo de 13 años a la fiesta de egresados que se llevó a cabo en una casa. Cuando salieron para ir a comprar bebidas alcohólicas a un comercio cercano fueron interceptados por un grupo de chicos que, sin mediar palabras, los atacaron a ambos.

Los testigos señalaron que la agresión fue directa y que los homicidas usaron un arma blanca.

El chico recibió varias puñaladas y sufrió múltiples heridas en el cuerpo. Si bien intentó escapar, por el daño que había recibido no pudo avanzar lejos y cayó muerto unos 20 metros más adelante. El amigo de Vanega también resultó herido producto de "un puntazo", aunque se encuentra fuera de peligro. Algunos de los testigos dijeron que la pelea tuvo que ver con "una lucha territorial, entre barrios". “Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia. Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto. La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a dos menores que están sospechados del homicidio, uno de 15 años y una chica de 16.

