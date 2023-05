Giro en la causa por la muerte del amigo de Luli Salazar: investigan pastillas adulteradas

Kablan sostuvo: "Alguien que lo conoce, del entorno familiar presentó por temor una denuncia anónima que aporta datos precisos". "Raúl y su amigo, que se identifica con el nombre de Homero, fueron a la fiesta Dorothy, una fiesta gay de las más conocidas de Buenos Aires", explicó.

"En la denuncia se menciona con nombre y apellido a una persona a la que dentro de esa fiesta le habría comprado pastillas, tipo pastillas de éxtasis, aunque no identifica qué sustancia", continuó. "Hasta que no avance la investigación no se puede dar el nombre de la persona señalada en la denuncia", señaló el periodista.

Siguiendo con el testimonio del denunciante, Sotelo y su amigo "las habrían consumido y esas pastillas a ambos inmediatamente les generó un malestar físico". Por su parte, el amigo de Sotelo "sufrió en las horas siguientes una irritación en la piel", causado por el consumo de las mismas.

Con esta nueva información, se realizará una investigación sobre este hecho en particular que, por el momento es solo una hipótesis ya que la denuncia fue realizada hace muy pocas horas.

La tristeza de Luciana Salazar tras la muerte de su mejor amigo

Luciana Salazar expresó estar "rota en mil pedazos" por la muerte de Raúl Sotelo e incluso primeramente mencionó un posible asesinato, aunque luego borró el posteo.

“Estoy rota en mil pedazos”, manifestó en sus historias de Instagram esta madrugada Salazar, quien primeramente había escrito: “Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil puta”, lo que luego borró.

Cerca de las 2 de la mañana de este martes, recurrió a sus redes sociales para publicar una foto junto a su amigo, con la leyenda: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi confidente, mi todo. Se fue parte de mi vida”.

Según se supo, Sotelo fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. Desde el sábado no contestaba el celular.