Gustavo Cordera fue sobreseído tras cumplir con probation

Cordera estuvo acusado por haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas, en una charla para estudiantes de periodismo. "Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", esa había sido su declaración.