El Gobierno oficializó un homenaje a veteranos y caídos de Malvinas para 2027 + Seguir en









El acto será organizado por la Secretaría General de la Presidencia y se enmarca en el 45° aniversario del conflicto. Buscan reconocer a los excombatientes y reforzar el reclamo de soberanía.

Durante el anuncio, Milei sostuvo que el homenaje busca saldar una deuda histórica. Presidencia

El Gobierno nacional formalizó la realización de un homenaje a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que se cumplirá en 2027. La medida quedó establecida mediante el decreto 218/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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La iniciativa ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante el acto del pasado 2 de abril, cuando anunció la decisión de avanzar con un reconocimiento institucional. Ahora, la normativa establece que será la Secretaría General de la Presidencia la encargada de organizar el evento, bajo las condiciones y modalidades que defina.

Según el texto oficial, se tratará de un acto de carácter conmemorativo, simbólico y testimonial, con el objetivo de rendir homenaje y expresar el agradecimiento del Estado a quienes combatieron y a las familias de los caídos. La conmemoración también apunta a mantener viva la memoria histórica y reforzar la posición argentina en el reclamo de soberanía.

El próximo aniversario no solo recordará el inicio del conflicto bélico de 1982, sino que volverá a poner en el centro la disputa por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes.

Durante el anuncio, Milei sostuvo que el homenaje busca saldar una deuda histórica y remarcó: “es un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace muchos años”. En esa línea, también planteó que no se trata solo de un gesto simbólico, sino de “recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”.

El Presidente además vinculó la medida con una serie de definiciones sobre política de defensa y el rol de las Fuerzas Armadas, a las que calificó como “parte central de la República”, y aseguró que su gestión trabaja en la reorganización del sistema de salud militar y en mejoras para el personal. En paralelo, reafirmó el reclamo argentino sobre los territorios en disputa y recordó que la cuestión Malvinas continúa siendo considerada por la comunidad internacional como un caso de colonialismo que debe resolverse mediante el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido. También destacó los respaldos obtenidos en ámbitos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur. El homenaje previsto para 2027 se inscribe así en una agenda que combina memoria, política exterior y defensa, con el objetivo de reivindicar a los excombatientes y sostener el reclamo soberano argentino en el Atlántico Sur.