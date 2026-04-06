El Gobierno adjudicó una licitación de medicamentos oncológicos por más de $3.344 millones + Seguir en









La medida del Ministerio de Salud aprobó el proceso de compra, adjudicó a múltiples laboratorios y declaró renglones desiertos y fracasados en la licitación

La resolución también establece que el gasto será imputado a las partidas correspondientes del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud oficializó la aprobación de la Licitación Pública N° 80-0013-LPU25 para la “adquisición de medicamentos oncológicos”, en una contratación que finalmente se adjudicó por un monto total de $3.344.838.132,40, según la Resolución 446/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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El proceso había sido convocado por la Secretaría de Gestión Sanitaria y contó con la intervención de la Sindicatura General de la Nación, que aportó precios testigo, y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que participó en la evaluación técnica.

De acuerdo con la resolución, tras el análisis de las ofertas y posteriores desistimientos de empresas, el Gobierno resolvió adjudicar la compra a distintas firmas del sector farmacéutico, entre ellas Bioprofarma Bagó, Laboratorio Varifarma, Laboratorio Elea Phoenix, Microsules Argentina, Laboratorio Kemex y Biotenk.

El texto oficial detalla que varias ofertas fueron desestimadas por “no cumplir con la documentación administrativa o las especificaciones técnicas”, mientras que otras quedaron sin efecto por la decisión de las empresas de no renovar sus propuestas o por vencimiento de los plazos.

Además, se dispuso declarar “fracasados” múltiples renglones por falta de ofertas válidas y “desiertos” otros ítems en los que directamente no se presentaron oferentes, lo que redujo el monto total inicialmente previsto para la contratación.

La resolución también establece que el gasto será imputado a las partidas correspondientes del Ministerio de Salud y delega en las áreas administrativas la emisión de las órdenes de compra necesarias para la ejecución de la adquisición. La licitación había sido estimada originalmente en más de $14.700 millones, pero tras el proceso de evaluación, ajustes y bajas de ofertas, el monto adjudicado final se ubicó en torno a los $3.344 millones, destinados a garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos.