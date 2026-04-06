Oficial: incluyen a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La decisión fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Habrá congelamiento de activos y medidas de control financiero, en medio de la fuerte reacción de Irán.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno nacional formalizó la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al listado de organizaciones terroristas, en una decisión que ya había sido anticipada días atrás y que se concretó con la publicación de la resolución conjunta 3/2026 en el Boletín Oficial .

La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores , que determinaron que se cumplen los requisitos para inscribir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el texto oficial, la decisión se sustenta en informes reservados y trabajos de inteligencia que acreditan la participación directa de la organización en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas . En ese marco, se concluyó que representa “un riesgo para la seguridad de la Nación y sus habitantes” .

La inclusión en el registro implica la aplicación de medidas como el congelamiento de fondos, activos financieros y recursos económicos vinculados a personas o entidades asociadas, además de reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo.

Desde el Gobierno señalaron que la resolución se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo, incluyendo acuerdos multilaterales que obligan a implementar herramientas legales y administrativas para combatir su financiamiento.

También se contempla la adopción de acciones de cooperación internacional, como el intercambio de información y la emisión de alertas tempranas hacia otros Estados, en línea con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La decisión se produce en un contexto de tensión diplomática, luego de que el régimen iraní cuestionara la postura argentina. Tras conocerse la medida, Irán difundió un comunicado en el que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada” y la calificó como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, advirtió que la determinación podría generar responsabilidades internacionales para la Argentina y sostuvo que responde a alineamientos geopolíticos en el escenario global.

Por su parte, desde la Oficina del Presidente se había argumentado previamente que investigaciones judiciales y de inteligencia vinculan a altos funcionarios iraníes con atentados cometidos en territorio argentino, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Con esta resolución, el Ejecutivo avanza en una política de seguridad que busca endurecer los mecanismos de control sobre el financiamiento del terrorismo y reforzar su posicionamiento internacional frente a este tipo de amenazas.