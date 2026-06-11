Hallazgo histórico: científicos descubren un cementerio de ballenas de hace millones de años en el océano Índico + Agregar ámbito en









La investigación detalla una inmensa fosa de restos óseos nunca antes registrada, la cual abarca una franja de 1.200 kilómetros y albergaría cerca de 10 millones de esqueletos.

Hallan un cementerio de ballenas prehistóricas con millones de años de antigüedad. Global TREnD, IDSSE

Un grupo de investigadores localizó el mayor cementerio marino de ballenas del que se tenga registro. Situado a 7.000 metros de profundidad en la fractura de Diamantina, Australia, este corredor de 1.200 kilómetros resguarda una acumulación estimada de hasta 10 millones de cuerpos. El descubrimiento incluye desde restos de cetáceos actuales hasta fósiles de hace 5.3 millones de años. Lejos de ser un fondo marino desierto, esta zona revela un ecosistema con una biodiversidad crucial para entender cómo evolucionaron estas especies.

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Este fenómeno, conocido científicamente como "caída de ballenas", ocurre cuando los enormes cuerpos se hunden y transforman el desértico suelo abisal en un oasis de vida. Al respecto, Xikun Song, biólogo de la Academia China de Ciencias, destacó que las colosales dimensiones del animal y la composición química de sus huesos son los factores clave que permiten la creación de estos singulares e importantes ecosistemas submarinos. “Al mismo tiempo, la propia naturaleza del océano profundo hace que estos sitios sean excepcionalmente difíciles de localizar para los científicos”, expresóSong, quien participó en el hallazgo más reciente.

fosiles ballenas El mayor cementerio marino de ballenas del que se tenga registro. Global TREnD, IDSSE

Ecosistema y fósiles hallados en el cementerio de ballenas Para dimensionar este ecosistema, un equipo científico realizó múltiples inmersiones en sumergibles de alta tecnología durante 2023. Su objetivo fue recolectar muestras del suelo abisal y mapear los límites exactos de la necrópolis. Durante la cartografía, identificaron cinco yacimientos principales repletos de estructuras óseas fósiles y modernas, entre las que destacan cráneos bien conservados de ballenas picudas y barbadas. De esta forma, los análisis determinaron que las osamentas más arcaicas halladas en la fosa tienen una antigüedad de 5.3 millones de años.

Este entorno prehistórico sirve de sustento para una impresionante variedad de fauna marina abisal. Sobre las osamentas habita una multitud de criaturas de todos los tamaños, desde pepinos de mar y langostas enanas hasta almejas de agua salada. Debido al aislamiento de la fosa, es muy probable que muchas de estas especies nunca antes hayan sido documentadas por la ciencia, según los datos publicados el miércoles en la revista Nature. El hallazgo causó gran impacto en la comunidad científica internacional.

fosiles ballenas 2 Hallazgo histórico. Global TREnD, IDSSE Claves de su preservación y adaptación en condiciones extremas De acuerdo con la investigación, la excelente conservación de las osamentas se debe a su alta densidad, que repele a los gusanos carroñeros, a la ausencia de sedimentos que las entierren y a una capa mineral marina que frena su deterioro. El misterio de esta acumulación masiva se explica por causas naturales: las ballenas pudieron morir en la zona por vejez, enfermedad o fatiga extrema. Además, la geografía submarina de la fosa en forma de V funcionó como un embudo natural, arrastrando y concentrando todos los cuerpos en este único punto de descanso. Este hallazgo ofrece una oportunidad única para entender cómo florecen comunidades vibrantes en entornos tan remotos. Giovanni Bianucci, paleontólogo de la Universidad de Pisa y coautor del estudio, destacó que investigar estos cementerios ayuda a descifrar cómo la vida logra adaptarse a condiciones extremas marcadas por la falta de luz, la escasez de oxígeno y presiones increíblemente altas.

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