Un audio perdido de 1949 revela el canto de una ballena y abre nuevas pistas sobre como sonaba el océano

Investigadores hallaron la grabación más antigua conocida del canto de una ballena jorobada. El registro también revela cómo sonaba el océano hace más de 70 años.

Una grabación de 1949 registró el canto de una ballena jorobada cerca de Bermudas y hoy es considerada la más antigua conocida.

Un antiguo registro sonoro captado en 1949 reveló el canto de una ballena jorobada y permitió a los científicos analizar cómo sonaba el océano hace más de siete décadas. Investigadores consideran que se trata de la grabación más antigua conocida de este tipo y creen que puede aportar nuevas pistas sobre la comunicación de estos gigantes marinos.

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El audio fue registrado en marzo de 1949 cerca de Bermudas por científicos vinculados a la Institución Oceanográfica Woods Hole, en Falmouth, Massachusetts. Décadas después, el material fue redescubierto mientras especialistas digitalizaban archivos históricos de audio conservados por la institución.

El canto pertenece a una ballena jorobada, una de las especies más conocidas por sus complejas vocalizaciones. Este tipo de ballena es especialmente apreciado por los observadores marinos debido a su carácter dócil y a los espectaculares saltos que realiza fuera del agua.

Sin embargo, el hallazgo no solo destaca por el sonido del animal. Los científicos también consideran especialmente valioso el ruido de fondo del océano registrado en la grabación.

Peter Tyack, bioacústico marino e investigador emérito de Woods Hole, explicó que el ambiente sonoro del mar en aquella época era muy diferente al actual. El océano de finales de la década de 1940 era considerablemente más silencioso que el de hoy , lo que permite comparar cómo ha cambiado el entorno acústico marino.

El audio fue redescubierto por investigadores mientras digitalizaban archivos históricos de la Institución Oceanográfica Woods Hole.

Las grabaciones recuperadas “no solo nos permiten seguir los sonidos de las ballenas, sino que también nos dicen cómo era el paisaje sonoro del océano a finales de la década de 1940”, afirmó Tyack. “De otro modo, eso es muy difícil de reconstruir”.

Cómo se descubrió el audio décadas después

El registro sonoro fue encontrado durante un proceso de digitalización de archivos históricos realizado el año pasado por especialistas de Woods Hole.

Ashley Jester, directora de datos de investigación y servicios bibliotecarios de la institución, explicó que el material estaba almacenado en un disco creado con un Gray Audograph, una máquina de dictado utilizada en la década de 1940.

Jester fue quien localizó el disco en el archivo. A diferencia de muchas grabaciones de esa época que se almacenaban en cintas magnéticas (material que suele deteriorarse con el paso del tiempo), este audio se conservó en un disco de plástico, lo que permitió que llegara en buen estado hasta la actualidad.

Aunque el equipo de grabación submarina usado en ese momento se consideraría rudimentario según los estándares actuales, en su época representaba tecnología de vanguardia.

oceano El registro permite escuchar cómo sonaba el océano a finales de la década de 1940. Pixabay

Científicos que grabaron sonidos sin saber qué escuchaban

La grabación fue realizada por científicos que se encontraban a bordo de un buque de investigación mientras realizaban pruebas de sonar y experimentos acústicos en colaboración con la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos.

En aquel momento, los investigadores no sabían exactamente qué estaban registrando. Aun así, decidieron mantener los equipos grabando para captar cualquier sonido presente en el entorno marino.

“Y tenían curiosidad. Así que dejaron este grabador funcionando, e incluso se tomaron el tiempo de hacer grabaciones en las que, a propósito, no hacían ningún ruido desde sus barcos, solo para escuchar todo lo que pudieran”, relató Jester. “Y conservaron esas grabaciones”.

Por qué los cantos de ballena son clave para la ciencia

El descubrimiento es especialmente significativo porque antecede por casi dos décadas al momento en que el científico Roger Payne identificó formalmente el canto de las ballenas.

Para los investigadores, estas vocalizaciones cumplen un papel esencial en la vida de estos animales. Según científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las ballenas utilizan distintos sonidos (como chasquidos, silbidos y llamadas) para comunicarse entre sí.

Las ballenas jorobadas, que pueden superar los 24.900 kilogramos de peso, son consideradas las cantantes más célebres del mar. Sus vocalizaciones pueden ser largas, complejas y repetitivas, y muchas veces se asemejan a auténticas canciones.

patagonia-azul-ballenas.webp El registro permite conocer cómo sonaba el océano antes del aumento del ruido generado por la actividad humana.

Un registro que puede ayudar a entender el océano actual

Además de su valor histórico, el audio podría ayudar a los científicos a analizar cómo influyen los ruidos generados por la actividad humana en la comunicación de las ballenas.

Investigaciones recientes de la NOAA indican que estos animales pueden modificar sus llamadas dependiendo del ruido presente en su entorno, como el producido por el tráfico marítimo.

Para Hansen Johnson, investigador del Anderson Cabot Center for Ocean Life en el Acuario de Nueva Inglaterra (quien no participó en el estudio), el hallazgo también tiene un valor cultural y educativo.

“Y, ya sabes, esto es simplemente hermoso de escuchar y realmente ha inspirado a mucha gente a sentir curiosidad por el océano y a preocuparse por la vida oceánica en general. Es bastante especial”.

El descubrimiento de este canto perdido durante décadas ofrece así una ventana única al pasado acústico del océano y podría convertirse en una referencia clave para comprender cómo se comunican las ballenas en la actualidad.