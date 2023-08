Harvard reveló los secretos detrás del éxito de Taylor Swift

Taylor Swift se encuentra en el segundo lugar de los artistas más escuchados a nivel internacional en Spotify , solo por detrás de The Weekend . La estadounidense de 33 años ya ha recorrido el mundo con sus gira llamada The Eras Tour . Sus conciertos de más de tres horas y en los que interpreta más de 40 canciones sin descanso influyeron en gran medida en el éxito de su carrera musical. Vale la pena recordar que tocará en Argentina el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Monumental.

Stephanie Burt, profesora de inglés en Harvard, reveló que Swift "tiene un oído fantástico en cuanto a cómo encajan las palabras". "Ella tiene un sentido tanto de escribir canciones que transmiten un sentimiento que puede hacerte imaginar que estos son los propios sentimientos del compositor, como en ‘We Are Never Ever Getting Back Together', y una forma de contar historias y crear personajes", detalló la especialista.