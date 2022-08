Incendio en San Cristobal: una persona tuvo que ser hospitalizada por inhalar monóxido

incendio en San Cristobal.mp4

Tras un alerta al 911, personal de bomberos de la Policía de la Ciudad y del SAME concurrieron al lugar y lograron rescatar al hombre, del que no se dieron sus datos personales, quien no había logrado escapar del fuego debido a que se encontraba afectado por el monóxido de carbono.

Al respecto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó a Télam que tras las primeras atenciones con oxígeno en el lugar, la víctima del humo fue derivada al hospital Ramos Mejía, donde quedó internada en observación.

Poco después, los bomberos lograron controlar el fuego y la Policía de la Ciudad liberó la zona, donde había sido cortado el tránsito vehicular para permitir el trabajo de combate del fuego.