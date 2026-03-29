Voraz incendio en una planta del Parque Industrial de Pilar: un muerto y un herido entre los operarios

El fuego se desató durante la descarga de combustible, provocó explosiones y generó alarma en la zona. El incendio fue controlado tras un intenso operativo.

Un camión de combustible se incendió en el Parque Industrial de Pilar y provocó una tragedia.

Un camión se incendió en el Parque Industrial de Pilar , provocó una explosión durante el transvase de combustible , dejó un operario muerto y otro herido, y generó una situación de extrema tensión por la rápida propagación del fuego y la cercanía con tanques de materiales inflamables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro se desató en el predio de una refinería ubicada en el parque industrial. Según informaron fuentes de Defensa Civil, el fuego se originó en un camión que estaba estacionado mientras se realizaba el transvase de combustible hacia la planta.

Las llamas se expandieron rápidamente y alcanzaron una oficina cercana, lo que agravó el escenario. Además, vecinos de la zona reportaron explosiones y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre el predio, generando preocupación.

El fuego comenzó durante el transvase de combustible hacia la planta de la refinería.

Como consecuencia del incendio, uno de los operarios murió producto de las graves quemaduras sufridas. En tanto, otro trabajador resultó herido, también afectado por la inhalación de humo tóxico, y fue trasladado al hospital central de Pilar en una ambulancia del SAME.

El estado del sobreviviente no fue detallado, pero permanece internado bajo atención médica.

Rápido operativo y control del fuego

Ante la emergencia, bomberos y personal policial que cuentan con un destacamento a pocos metros del lugar acudieron de inmediato para contener las llamas. También se desplegó un operativo especial de tránsito para restringir la circulación en la zona.

Los equipos trabajaron desde el exterior para controlar el incendio, que había afectado tanto al camión como a una oficina contigua. Uno de los principales objetivos fue enfriar los tanques cercanos de gas y nafta, que no llegaron a ser alcanzados por el fuego.

Gracias a la rápida intervención, el incendio pudo ser controlado en menos de dos horas, evitando consecuencias aún más graves.

incendio pilar Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para controlar el incendio. X: @pilaradiario

La empresa y el antecedente reciente

El hecho ocurrió en la empresa Nueva Energía, una firma con más de 15 años de trayectoria. Según trascendió, en ese mismo predio se había realizado un simulacro de incendio y evacuación apenas cuatro meses atrás, con la participación de bomberos voluntarios y personal de la planta.

Desde la compañía destacan este tipo de prácticas como fundamentales para evaluar protocolos y reforzar la respuesta ante emergencias, bajo consignas de seguridad, comunicación y trabajo en equipo.