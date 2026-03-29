Un camión se incendió en el Parque Industrial de Pilar, provocó una explosión durante el transvase de combustible, dejó un operario muerto y otro herido, y generó una situación de extrema tensión por la rápida propagación del fuego y la cercanía con tanques de materiales inflamables.
Voraz incendio en una planta del Parque Industrial de Pilar: un muerto y un herido entre los operarios
El fuego se desató durante la descarga de combustible, provocó explosiones y generó alarma en la zona. El incendio fue controlado tras un intenso operativo.
-
Choque en Constitución: un patrullero cruzó en rojo, impactó con un colectivo y terminó incrustado en una pizzería
-
Calor atípico en otoño: un bloqueo atmosférico eleva las temperaturas y se mantendrá toda la semana
Cómo comenzó el incendio
El siniestro se desató en el predio de una refinería ubicada en el parque industrial. Según informaron fuentes de Defensa Civil, el fuego se originó en un camión que estaba estacionado mientras se realizaba el transvase de combustible hacia la planta.
Las llamas se expandieron rápidamente y alcanzaron una oficina cercana, lo que agravó el escenario. Además, vecinos de la zona reportaron explosiones y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre el predio, generando preocupación.
Como consecuencia del incendio, uno de los operarios murió producto de las graves quemaduras sufridas. En tanto, otro trabajador resultó herido, también afectado por la inhalación de humo tóxico, y fue trasladado al hospital central de Pilar en una ambulancia del SAME.
El estado del sobreviviente no fue detallado, pero permanece internado bajo atención médica.
Rápido operativo y control del fuego
Ante la emergencia, bomberos y personal policial que cuentan con un destacamento a pocos metros del lugar acudieron de inmediato para contener las llamas. También se desplegó un operativo especial de tránsito para restringir la circulación en la zona.
Los equipos trabajaron desde el exterior para controlar el incendio, que había afectado tanto al camión como a una oficina contigua. Uno de los principales objetivos fue enfriar los tanques cercanos de gas y nafta, que no llegaron a ser alcanzados por el fuego.
Gracias a la rápida intervención, el incendio pudo ser controlado en menos de dos horas, evitando consecuencias aún más graves.
La empresa y el antecedente reciente
El hecho ocurrió en la empresa Nueva Energía, una firma con más de 15 años de trayectoria. Según trascendió, en ese mismo predio se había realizado un simulacro de incendio y evacuación apenas cuatro meses atrás, con la participación de bomberos voluntarios y personal de la planta.
Desde la compañía destacan este tipo de prácticas como fundamentales para evaluar protocolos y reforzar la respuesta ante emergencias, bajo consignas de seguridad, comunicación y trabajo en equipo.
Dejá tu comentario