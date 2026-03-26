Incendio en Moreno: un ramal de la línea Sarmiento interrumpió su servicio

Se trata del ramal Moreno-Mercedes, luego de que las autoridades montaran operativos por un siniestro muy cerca de las vías del tren. Los pasajeros sufrieron malestar al estar expuestos por el humo del siniestro.

Las autoridades decidieron frenar el servicio tras el malestar de los pasajeros por el humo del siniestro.

El ramal Moreno-Mercedes de la línea del tren Sarmiento debió interrumpir este jueves su servicio tras un incendio en Moreno , zona oeste de la provincia de Buenos Aires . Luego de iniciarse el operativo de bomberos en la localidad de Francisco Álvarez , las autoridades decidieron frenar la actividad por el estado de los pasajeros expuestos por el humo del siniestro.

El incendio sucedió a primeras horas de esta mañana, en una fábrica ubicada a pocos metros de las vías del tren. El lugar pertenece a una empresa que se dedica a fabricar químicos, solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

Al pasar por allí, los pasajeros inhalaron el humo, lo que les generó malestar y llevó a las autoridades a decidir la interrupción del servicio. La zona de la fábrica queda cerca de casas particulares, colegios y demás depósitos, lo cual aumenta el nivel de gravedad del siniestro ante la exposición de los vecinos.

“ Estaban soldando y saltó una chispa . Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un trabajador de una fábrica lindera sobre el inicio del incidente. Sin embargo, aún no hay mayores precisiones sobre las causas del fuego.

Las impactantes imágenes del incendio en el depósito de pinturas en Francisco Álvarez #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/w98c8OKKvu

Producto de las llamas, una columna de humo negro se erige en el lugar y es visible a varios kilómetros de distancia. La situación preocupa a los vecinos de zona oeste ya que su color oscuro da cuenta de su toxicidad - como consecuencia de los químicos y productos en llamas - y prevén que puede generar mayores complicaciones.

Según se sabe hasta el momento, los trabajadores de la fábrica fueron evacuados luego de ver que las llamas no podían ser controladas. Además de los bomberos, también trabajan en la zona médicos, ambulancias y ya se produce la retirada de los vecinos.

Cuál es el depósito de pintura que se incendió en Francisco Álvarez

Unidos Flet se llama el depósito de pintura que se incendió en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, en Moreno, la cual se encarga de almacenar y distribuir productos de grandes, medianas y pequeñas empresas.

Se informó que hay peligro por el material inflamable que se encuentra en el lugar debido a que se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

La empresa cuenta con 45 años de trayectoria y, conforme a su presentación oficial, en 1988 inauguraron la sucursal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se brindan servicios dentro y fuera del Parque Industrial. Posteriormente abrieron el depósito de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados cubiertos, cuya área se incendió.