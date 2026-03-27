Incendio en una fábrica de Moreno: se reavivó el fuego casi 24 horas después

Durante las primeras horas de la mañana las llamas se reavivaron y los vecinos temen por los daños que puede generar a la par de las consecuencias del humo tóxico.

El fuego se reavivó y crece la preocupación por los daños que puede generar.

La localidad de Moreno vive horas críticas, a casi 24 horas de que un incendio en una fábrica de pinturas afectara a los vecinos de Francisco Álvarez . Ahora, durante las primeras horas de esta mañana, el fuego se reavivó y crece la preocupación por los daños que puede generar a la par de las consecuencias del humo tóxico.

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Si bien al principio del día la situación estaba controlada, ahora el incendio se reavivó y crece la preocupación entre los vecinos, cuyas viviendas se encuentran muy cerca de la fábrica.

Dotaciones de bomberos estuvieron trabajando hasta la madrugada y en las primeras horas de esta mañana se veía sólo una columna de humo blanco, lo que hacía parecer que la situación estaba controlada. Sin embargo, las llamas que quedaban alcanzaron nuevos materiales y el fuego se reavivó.

En tan sólo unos minutos el fuego empezó a asomar desde el techo de los galpones y la columna de humo creció tres veces más en tamaño. Inmediatamente fueron alertados los Bomberos Voluntarios de Moreno y dos dotaciones se acercaron al lugar.

Defensa Civil informó que hay riesgo de colapso, de acuerdo con información de TN, y hasta el momento no se registraron heridos . El caso quedó a cargo de la UFI 4 y el Juzgado de Garantías 3 de Moreno.

Incendio Moreno Defensa Civil informó que hay riesgo de colapso mientras de momento no se registraron heridos. Captura de Pantalla

Impactante incendio en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez: persiste el humo y hay peligro de derrumbe

Un feroz incendio afecta a un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan en las calles San Martín y Chilecito para controlar el fuego, donde persiste un intenso humo y advierten por peligro se derrumbe.

Según reconstruyeron las autoridades, las llamas comenzaron en las primeras horas de este jueves. La fábrica afectada es propiedad de una empresa que se dedica a fabricar químicos, solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un trabajador de una fábrica lindera sobre el inicio del incidente. Sin embargo, aún no hay mayores precisiones sobre las causas del fuego.