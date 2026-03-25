Pánico en Mariano Acosta: explosión e incendio en un depósito de garrafas + Seguir en









El fuego generó explosiones y obligó a los vecinos a evacuarse mientras trabajan varias dotaciones de Bomberos.

El voraz incendio desatado en Mariano Acosta

Un voraz incendio se desató en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia y momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

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El foco ígneo comenzó en un predio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, y debido a la presencia de envases de gas, la situación se volvió especialmente riesgosa. Testigos señalaron que se registraron varias explosiones, lo que incrementó el temor y obligó a muchas familias a autoevacuarse por precaución.

En el lugar trabajan múltiples dotaciones de Bomberos, junto con personal policial y servicios de asistencia, que intentan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

incendio-mariano acosta Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas, mientras continúan las tareas para sofocar el incendio y asegurar la zona. Las autoridades recomendaron evitar circular por el área afectada.

Francisco, propietario de un comercio de electricidad situado frente al depósito incendiado, relató el dramático momento que le tocó vivir en medio de las explosiones.

“Está todo estallando, salen cosas volando por el aire. Tuve que cerrar el local y cortar la luz de inmediato”, explicó en diálogo con TN. Además, contó que su vivienda está pegada al negocio y ya sufrió daños: un fragmento de garrafa impactó contra el tanque de agua y lo rompió. El comerciante también describió la magnitud del peligro: “A menos de un metro de donde estoy cayó un pedazo enorme, de unos 40 centímetros. Tengo miedo de salir”, expresó, mientras de fondo continuaban oyéndose detonaciones.

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