Incendio en una fábrica de pinturas en Moreno: 25 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar + Seguir en









El incidente provocó cortes en las calles San Martín y Chilecito. La columna de humo consecuencia de las llamas, ya puede verse a varios kilómetros del lugar.

El incendio en Moreno provocó columnas de humo que son visibles a 30 kilómetros de distancia.

Un feroz incendio afecta a un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan en las calles San Martín y Chilecito para controlar el fuego.

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Según reconstruyeron las autoridades, las llamas comenzaron en las primeras horas de este jueves. La fábrica afectada es propiedad de una empresa que se dedica a fabricar químicos, solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

El voraz incendio en Moreno “Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un trabajador de una fábrica lindera sobre el inicio del incidente. Sin embargo, aún no hay mayores precisiones sobre las causas del fuego.

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#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/PPD7dILQUT — C5N (@C5N) March 26, 2026 Producto de las llamas, una columna de humo negro se erige en el lugar y es visible a varios kilómetros de distancia. La situación preocupa a los vecinos de zona oeste ya que su color oscuro da cuenta de su toxicidad - como consecuencia de los químicos y productos en llamas - y prevén que puede generar mayores complicaciones.

Según se sabe hasta el momento, los trabajadores de la fábrica fueron evacuados luego de ver que las llamas no podían ser controladas. Además de los bomberos, también trabajan en la zona médicos, ambulancias y ya se produce la retirada de los vecinos.

Además, personal de Defensa Civil comenzó a repartir barbijos a los vecinos como a trabajadores de prensa y medios que operan en el lugar. Noticia en desarrollo-.

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