Quedó detenido el dueño del predio de Mariano Acosta donde explotaron las garrafas

Quedó ddetendio el dueño del predio de Mariano Acosta donde se acopiaban las garrafas sin habilitación.

Ante esta lesiva anomalía, la Policía Bonaerense procedió a la detención de Oscar Adrián Benítez, dueño del predio donde funcionaba la distribuidora clandestina, quien será indagado mañana.

El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución pero sin contar con la habilitación correspondiente.

Cabe recordar que el 3 de julio de 2025, mediante el Decreto 446/2025, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, oficializó una reforma integral del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), eliminando controles clave del sector para "fomentar la competencia y la participación privada".

Entre los puntos principales de esta desregulación se destaca la e liminación de permisos previos. Ya no se requiere autorización estatal para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador, solo basta con cumplir los estándares de seguridad y presentar la documentación correspondiente.

La medida buscaba eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia para mejorar el abastecimiento de garrafas en todo el país, eliminando los topes de precios para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta minorista.

El foco del grave incendio se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

El estruendo de las detonaciones generó estupor y escenas de temor en todo el vecindario. Los estallidos fueron visibles a varios kilómetros de distancia, y una densa columna de humo se elevó de inmediato sobre el lugar. Pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Según la investigación, el fuego se habría originado por la falla eléctrica de una pava y se propagó rápidamente, provocando pánico en el barrio por las explosiones y la cantidad de elementos que salieron volando.

El niño herido por las explosiones en Merlo se encuentra grave

Uno de los heridos, un chico de 18 años, llamado Thiago, estaba por salir de su casa en el momento en que los trozos de hierro volaban por el aire. Uno golpeó en su cabeza. "El nene pasaba cuando arrancó la explosión, iba justo con el padre", contó a los medios Juliana, su tía. Sus padres lo llevaron al hospital y estaba inconsciente.

Según relató su madre, Rosa, en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, el joven "fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos, está entubado".

"Explotó una planta clandestina que había hace muchos años. Estábamos en la galería de mi casa para salir con mi marido y mi sobrino, de pronto veo que una de las garrafas entró a mi domicilio e impactó a Thiago", denunció.

En cuanto a los detalles de la intervención, Sandra Carabajal, directora del hospital, precisó que "se va a explorar la zona del hundimiento, se va a hacer una limpieza en caso de esquirlas sueltas, y luego reparar el lugar para que quede limpio y pueda evolucionar bien".

Los otros tres heridos son trabajadores del depósito, que fueron trasladados a un hospital zonal para recibir las primeras atenciones. "Las víctimas son Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuler, de 47; y Raúl Oscar Cross, de 38 años. Son las tres personas que se encontraban en este depósito y distribución de garrafas en la calle Constituyentes al 1400 de Mariano Acosta", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.