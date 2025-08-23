Incendios en Salta: más de 20 focos movilizaron a bomberos y fuerzas de seguridad







El ministro de Seguridad provincial, Gaspar Solá Usandivaras, y el intendente Emiliano Durand supervisaron los operativos que movilizaron a más de 100 efectivos y generaron más de 400 llamados al 911.

Más de 20 focos ígneos fueron combatidos en Capital y localidades cercanas con bomberos, policías y personal municipal.

Más de 20 focos ígneos pusieron en alerta a Salta el viernes, tanto a la capital provincial como a localidades cercanas como San Lorenzo Chico, San Luis, El Encón, La Silleta, General Güemes y El Bordo. Los operativos movilizaron a más de 100 policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, equipos municipales, Samec y Aguas del Norte, que abastecieron de agua y equipamiento a autobombas, camiones cisterna y vehículos de ataque rápido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La zona más afectada fue Villa Violeta, en San Luis, donde un incendio de gran magnitud dañó viviendas y provocó intoxicaciones por humo, atendidas por el Samec. Según informó el secretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, en la provincia se registraron 21 incendios que obligaron a evacuar a 19 niños y dos madres por el riesgo que representaba el fuego para sus viviendas.

Acciones de contención toda la noche Durante la jornada se registraron más de 400 llamados al 911 y las acciones de contención continuaron durante toda la noche, con la participación de la Guardia Civil y bomberos voluntarios. Flores destacó que la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran en zonas críticas como Villa Violeta.

La coordinación de los operativos estuvo a cargo del Comando de Operaciones, bajo la supervisión del subsecretario Norberto Mastrandrea, el director del Centro de Coordinación Operativa, Darío Guzmán, y el jefe del Departamento Bomberos, Mario Sacarías.

El ministro Solá Usandivaras agradeció a los equipos de emergencia y pidió responsabilidad ciudadana para respetar la prohibición de quemas de pasto y residuos. Por su parte, el intendente Durand destacó que la mayoría de los incendios son provocados por acción humana y remarcó la necesidad de tomar conciencia sobre los daños que generan.

Se recuerda que está prohibido quemar pastos, restos de poda, hojas o basura, y arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse al 911.

Temas Salta

Incendio