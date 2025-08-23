Más de 20 focos ígneos pusieron en alerta a Salta el viernes, tanto a la capital provincial como a localidades cercanas como San Lorenzo Chico, San Luis, El Encón, La Silleta, General Güemes y El Bordo. Los operativos movilizaron a más de 100 policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, equipos municipales, Samec y Aguas del Norte, que abastecieron de agua y equipamiento a autobombas, camiones cisterna y vehículos de ataque rápido.
Incendios en Salta: más de 20 focos movilizaron a bomberos y fuerzas de seguridad
El ministro de Seguridad provincial, Gaspar Solá Usandivaras, y el intendente Emiliano Durand supervisaron los operativos que movilizaron a más de 100 efectivos y generaron más de 400 llamados al 911.
La zona más afectada fue Villa Violeta, en San Luis, donde un incendio de gran magnitud dañó viviendas y provocó intoxicaciones por humo, atendidas por el Samec. Según informó el secretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, en la provincia se registraron 21 incendios que obligaron a evacuar a 19 niños y dos madres por el riesgo que representaba el fuego para sus viviendas.
Acciones de contención toda la noche
Durante la jornada se registraron más de 400 llamados al 911 y las acciones de contención continuaron durante toda la noche, con la participación de la Guardia Civil y bomberos voluntarios. Flores destacó que la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran en zonas críticas como Villa Violeta.
La coordinación de los operativos estuvo a cargo del Comando de Operaciones, bajo la supervisión del subsecretario Norberto Mastrandrea, el director del Centro de Coordinación Operativa, Darío Guzmán, y el jefe del Departamento Bomberos, Mario Sacarías.
El ministro Solá Usandivaras agradeció a los equipos de emergencia y pidió responsabilidad ciudadana para respetar la prohibición de quemas de pasto y residuos. Por su parte, el intendente Durand destacó que la mayoría de los incendios son provocados por acción humana y remarcó la necesidad de tomar conciencia sobre los daños que generan.
Se recuerda que está prohibido quemar pastos, restos de poda, hojas o basura, y arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse al 911.
