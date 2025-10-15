La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Colombia por la semifinal del Mundial: horario, TV y formaciones

La Selección Argentina se enfrentará esta noche contra su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20. Conocé todos los detalles.

La Selección Argentina se enfrentará este miércoles por la noche contra Colombia, en una de las semifinales del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

La Selección Argentina llega a este cruce clave con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.

Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

El conjunto “Cafetero”, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.

Estas selecciones se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la “Albiceleste” se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.

Unas horas antes, a las 17, se definirá al primer finalista de la competición, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad de Valparaíso, por lo que podría repetirse la final del Mundial de Qatar 2022.

A qué hora juegan Argentina vs Colombia

Hora: 20.

Por dónde ver Argentina vs Colombia

TV: Telefe y DSports

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Joao Pinheiro