Gustavo Sáenz protestó frente a la Casa Rosada y todo terminó en una reunión con Guillermo Francos y Santiago Caputo







El gobernador de Salta reclamó por las obras prometidas para su provincia y aseguró sentirse “engañado” por el Gobierno.

Gustavo Sáenz le reclamó al Gobierno por las obras prometidas para Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó este lunes una protesta frente a la Casa Rosada para exigir el cumplimiento de las obras prometidas por el Gobierno nacional. Tras una “guitarreada” en la vereda, fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo, quienes se comprometieron a avanzar con los proyectos pendientes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vestido con su tradicional poncho salteño y acompañado por el músico Facundo Saravia, exintegrante de Los Chalchaleros, Sáenz montó una intervención artística frente a la sede gubernamental que rápidamente atrajo la atención de los medios. “Prometí venir si las obras no se iniciaban. Hay un desconocimiento de las necesidades del interior”, sostuvo el mandatario provincial.

Al ver la escena por televisión, Francos salió de su despacho y lo recibió con una sonrisa. “Con Gustavo siempre es un show. Tenemos que trabajar en conjunto para la segunda etapa del Gobierno. Ahora estamos en campaña, después veremos cómo seguir”, declaró el funcionario.

Gustavo Sáenz: reunión con Santiago Caputo y reclamos por las obras Tras la charla con Francos, Sáenz fue invitado por Santiago Caputo a ingresar a la Casa Rosada para mantener una reunión. “Hablé con quien nunca había hablado. No avanzan las obras y son muy necesarias para el Norte. Nos hicieron priorizar proyectos y lo hicimos, pero no cumplieron”, dijo el gobernador a Radio Splendid.

Sáenz señaló además que su provincia se hizo cargo de las viviendas paralizadas por la Nación y reclamó una respuesta urgente: “Tengo autoridad moral porque fui uno de los gobernadores que les dio gobernabilidad y me siento engañado. No quiero estar acá pidiendo limosna”.

El mandatario también hizo hincapié en el mal estado de las rutas, a las que calificó como “rutas de la muerte”. “Todos los días tenemos que lamentar la muerte de alguien”, advirtió. Más temprano, en el marco de la estrategia de recomponer el vínculo con los gobernadores, el ministro del Interior Lisandro Catalán recibió a Rogelio Frigerio en la Casa Rosada para abordar proyectos conjuntos con Entre Ríos y “reafirmar el compromiso con una agenda común de desarrollo y progreso”.