El exfutbolista colombiano Mauricio "Chicho" Serna fue víctima de un robo en Villa La Angostura, Neuquén, cuando delincuentes forzaron la ventanilla de su vehículo y se llevaron sus pertenencias mientras cenaba en un restaurante céntrico.
Inseguridad: Mauricio "Chicho" Serna sufrió un robo mientras cenaba en Villa La Angostura
La policía recuperó sus pertenencias en pocas horas y detuvo al sospechoso, quien quedó con una restricción judicial para ingresar a la localidad.
El hecho ocurrió el miércoles y derivó en un operativo policial que permitió recuperar los objetos robados y detener al sospechoso.
Serna se dio cuenta del robo al salir del local para reacomodar su auto, que había dejado mal estacionado. En ese momento notó que faltaba su bolso, en el que llevaba un celular y varias alhajas. De inmediato dio aviso a la policía, lo que activó una investigación urgente.
El delincuente fue detenido
Agentes de la Comisaría 28° realizaron un rastrillaje en la zona y revisaron cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a un sospechoso con antecedentes que había sido captado en la escena del crimen. El operativo derivó en un seguimiento hasta un domicilio que quedó bajo vigilancia, donde finalmente se hallaron los objetos sustraídos.
En el interior de la vivienda, la policía encontró prendas de vestir que coincidían con las usadas por el delincuente durante el robo y un bolso con características similares al de Serna. Por orden judicial, los objetos fueron secuestrados y devueltos esa misma noche al exfutbolista, quien agradeció la rápida acción policial.
El sospechoso, oriundo de Bariloche, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía. Tras la formulación de cargos por robo y encubrimiento, recuperó la libertad al día siguiente, aunque con una prohibición de ingresar a Villa La Angostura como medida cautelar. Para cumplir con la disposición judicial, deberá presentarse periódicamente en una comisaría de su ciudad.
