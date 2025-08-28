Inseguridad: Mauricio "Chicho" Serna sufrió un robo mientras cenaba en Villa La Angostura

El sospechoso, oriundo de Bariloche, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía. Tras la formulación de cargos por robo y encubrimiento, recuperó la libertad al día siguiente, aunque con una prohibición de ingresar a Villa La Angostura como medida cautelar. Para cumplir con la disposición judicial, deberá presentarse periódicamente en una comisaría de su ciudad.

Embed - Policía del Neuquén on Instagram: " En la tarde de ayer (27/08), personal policial de Comisaría 28° intervino tras la denuncia de un robo cometido contra un visitante que se encontraba cenando en un restaurante céntrico de la localidad. El damnificado advirtió que desconocidos habían dañado la ventanilla de su vehículo, que se hallaba estacionado, y sustraído un bolso que contenía efectos personales, entre ellos un teléfono celular y diversas alhajas. A partir de las cámaras de seguridad del lugar, y de la rápida actuación de las patrullas, los efectivos lograron identificar a un sospechoso, conocido en la zona por antecedentes similares. Poco después, fue localizado en un domicilio bajo supervisión policial y quedó demorado. Durante la requisa, se halló en su poder una mochila con prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el hecho, además de un bolso con elementos de características similares a los denunciados como robados. Posteriormente, la justicia ordenó el secuestro formal de los objetos, que incluyeron artículos de valor y pertenencias personales. Finalmente, en horas de la noche, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, quien agradeció la rápida respuesta de la policía. La fiscalía de turno dispuso las diligencias de rigor y la notificación judicial al demorado, mientras continúa la investigación."