Al borde de las lágrimas, Mauricio Serna rompió el silencio y aclaró que su salida de Boca fue una "renuncia"

En el inicio, Serna dijo: “No vine para responder preguntas, ya llegará el momento en que tenga ganas de salir para dar notas… vengo acá para dejar en claro que he presentado la renuncia. Hasta hoy era parte del club”. El ex integrante de la dirigencia del Xeneize agregó que “no ha sido fácil, quienes me conocen saben lo que representa para mí y para mi familia este club, pero la vida se trata de tomar decisiones”.